El plan navideño en Soria donde puedes comprar (o crear tú mismo) centros de acebo artesanales del 4 al 24 de diciembre

El acebo, con su característico contraste entre hojas verdes oscuras y bayas rojas, es el emblema vegetal de la Navidad. En Soria, su uso artesanal está regulado y certificado por sostenibilidad gracias a iniciativas como la de El Acebarillo.Getty Images

En una Navidad saturada de luces artificiales y decoración de fábrica, hay un rincón en Soria donde la tradición, la estética y la sostenibilidad se dan la mano. Se llama 'El Acebarillo' y durante el mes de diciembre instala su puesto de venta artesanal en la Plaza de Herradores, donde puedes comprar centros de acebo artesanales o crear el tuyo propio con ayuda de quienes más saben.

El plan es simple, pero encantador: del 4 al 24 de diciembre, pasear por el corazón de Soria, elegir tu centro de acebo hecho a mano o apuntarte a un taller creativo para diseñarlo tú mismo. ¿El resultado? Una experiencia navideña con alma local, estética vegetal y valores slow.

'El Acebarillo': naturaleza protegida, economía circular y diseño

'El Acebarillo' es un proyecto de economía local ubicado en Torrearévalo, a los pies del majestuoso Acebal de Garagüeta. Lo integran principalmente jóvenes y mujeres rurales que trabajan con el objetivo de proteger ese bosque y devolverle a la sociedad su valor ecológico, social y simbólico.

Sus productos están elaborados con ramas de acebo obtenidas mediante podas controladas, bajo la supervisión de agentes medioambientales y con ecoetiqueta certificada. Lo que compras aquí tiene trazabilidad, respeto y una historia que empieza en el bosque y termina en tu salón.

Coronas, ramos, cestas, centros florales... no hay dos iguales y todos se crean con mimo, creatividad y un profundo conocimiento del entorno natural.

Comprar tu centro (o hacerlo con tus propias manos)

Lo mejor de este plan navideño soriano es que se adapta a todos. Los talleres están pensados para grupos de entre 10 y 25 personas, y pueden reservarse por teléfono (676 244 166) o correo (info@elacebarillo.com). Son ideales para quienes buscan una Navidad diferente, creativa y conectada con lo artesanal.

El lujo del acebo: precios, formatos y cómo conseguirlo

En un mundo donde lo artesanal vuelve a ser sinónimo de lujo, los productos de 'El Acebarillo' destacan por su diseño floral natural, origen certificado y un precio sorprendentemente accesible.

Los centros de acebo (auténticos bestsellers de su colección navideña) están disponibles en varios tamaños. El modelo grande, ideal para mesas de comedor o recibidores amplios, mide unos 60x30 cm y tiene un precio de 30 euros si lo compras directamente en Soria, o 55 euros si optas por envío a cualquier punto de la península. Si el espacio es más reducido o buscas una opción más contenida, el centro mediano (30x30 cm) se sitúa en los 20 euros en tienda física y 38 con envío incluido.

También hay versiones mini, conocidas como tarrinas, de unos 12x12 cm, perfectas para regalar o decorar rincones concretos, con precios que parten de los 10 euros. Las coronas navideñas, una de las piezas más deseadas para puertas o paredes, se presentan en formato circular de 40 cm de diámetro por 30 euros.

Las cestas decorativas, una propuesta muy versátil para entradas o mesas auxiliares, oscilan entre los 25 y 30 euros según el tamaño y la composición elegida. Para quienes prefieren lo sencillo y ligero, los ramos de acebo (de entre 25 y 50 cm) están disponibles desde 10 euros.

Además, 'El Acebarillo' ofrece la posibilidad de adquirir plantas de acebo enraizadas listas para ser cultivadas en jardín o maceta, así como productos personalizados por encargo, servicios de decoración a medida y asesoramiento floral para hogares, negocios o eventos especiales.

Todo puede solicitarse directamente en el puesto navideño de la Plaza de Herradores, o bien a través de contacto telefónico, correo electrónico o el formulario habilitado en su web. Cada pieza se entrega con su ecoetiqueta correspondiente, garantía de autenticidad, origen legal y compromiso ambiental.

Más que decoración: símbolo, historia y protección

El acebo no es solo una planta bonita. En la cultura celta era símbolo de protección y buena suerte, y hoy 'El Acebarillo' recupera esa energía ancestral con sentido estético. Cada pieza está pensada para durar semanas y aportar ese toque natural que transforma cualquier ambiente.