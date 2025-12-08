La Diputación de Soria lanza una campaña para captar becarios de FP

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha lanzado una campaña para captar a futuros becarios de Formación Profesional a un mes de cerrarse el plazo para optar a las ayudas.

Esta campaña refuerza la información en redes sociales y en los centros formativos , con el fin de hacer llegar a los matriculados la posibilidad de optar a estas becas, de nueva implantación en este año académico.

Después de cinco meses desde que se abrió la convocatoria, la Diputación solo había recibido 30 solicitudes, cuando la Diputación estimaba que podían beneficiar hasta 80 estudiantes. Según explicaron fuentes de la Diputación, con la puesta en marcha de la campaña se ha observado un incremento de interesados.

La Diputación destinó 80.000 euros a estas becas, que se financian con los fondos del Plan Soria. Están dirigidas a estudiantes matriculados en centros de Formación Profesional de la provincia de Soria en el curso académico 2025-2026 y que por razones de estudio se vean obligados a residir fuera del domicilio familiar. Debe tratarse de estudios presenciales y matrícula completa.

Se subvencionan los gastos de alojamiento de los jóvenes con una cuantía de 1.000 euros como máximo por alumno que deberán justificar los gastos, si estos fueran menores, la ayuda será por el importe acreditado.

Entre la documentación que se tiene que aportar es el contrato de alquiler o la matrícula de la residencia , la matrícula del curso y el certificado de empadronamiento del estudiante.

La Diputación decidió destinar estos fondos del Plan Soria a becas para estudiantes de FP en lugar de estudiantes universitarios, que desde el año 2019 se consignaba 100.000 euros a este tipo de ayudas por cada año académico.

Las becas para universitarios estuvieron dirigidas inicialmente a los estudiantes que se matriculaban por primera vez y para los estudiantes de máster oficial del Campus de Soria.

En convocatorias posteriores, se modificó la convocatoria y las ayudas estuvieron dirigidas solo a los estudiantes de aquellos grados en los que no se completaban las plazas ofertadas por la universidad.

Después de varios años de concesión de becas a los universitarios, que tuvieron una buena acogida, según explicaron fuentes de la Diputación, se decidió dirigir estas ayudas de carácter social y no académico, a los estudiantes de Formación Profesional.

La finalidad es potenciar la Formación Profesional con el objetivo de lograr una mayor dinamización de Soria, promocionando las vocaciones profesionales que atraiga y retenga capital humano en la provincia y encuentre empleo de calidad en las empresas sorianas.

El presidente, Benito Serrano, subraya el esfuerzo que se está haciendo para ofrecer ciclos con gran viabilidad de empleabilidad, siendo una buena medida para captar talento y que encuentren trabajo en las empresas de la provincia.