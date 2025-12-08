VI Marcha Solidaria contra el Cáncer en El Burgo de Osma

Marcha contra el Cáncer en El Burgo de OsmaSANDRA GUIJARRO

El Burgo de Osma vivió este lunes festivo una mañana marcada por la unión y el compromiso social.

La villa episcopal se convirtió en escenario de la VI Marcha Solidaria contra el Cáncer, organizada por la AECC Soria con el respaldo del Ayuntamiento burgense y la colaboración de numerosas asociaciones locales. La cita reunió a 720 participantes, que tiñeron las calles de naranja en un gesto colectivo de apoyo a la investigación y a las personas afectadas por esta enfermedad.

La marcha arrancó desde la Plaza Mayor, encabezada por el alcalde Antonio Pardo, representantes del CAP Arévacos, de la AECC y de Cruz Roja, junto a autoridades institucionales como la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, y el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano. El recorrido, de cinco kilómetros, atravesó lugares emblemáticos como la Calle Mayor, el Paseo de la Güerra y la Ciudad de Osma, hasta regresar nuevamente al punto de partida.

El buen tiempo acompañó en este puente de la Constitución, favoreciendo la alta participación y el ambiente festivo. Se vieron familias, grupos de amigos, niños, jóvenes y adultos, todos unidos por una causa común. La diversidad de participantes reflejó el respaldo ciudadano a una iniciativa que, edición tras edición, se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario local.

A la llegada, los caminantes fueron recibidos con chocolate caliente de dulces típicos de El Beato y manzanas Livinda, que pusieron el broche de convivencia a una mañana solidaria. La recaudación obtenida a través de la compra de dorsales junto con la modalidad del “kilómetro cero”, pensada para quienes quisieron colaborar de forma simbólica, se destina íntegramente a la investigación contra el cáncer, reafirmando el carácter reivindicativo y solidario de la iniciativa.