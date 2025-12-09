Realidad virtual en los yacimientos de Numancia, Tiermes y Uxama

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los yacimientos celtíberos sorianos de Numancia, Tiermes y Uxama se podrán visitar a través de la realidad virtual. La Diputación de Soria adjudicó ayer, en Junta de Gobierno, el contrato del diseño y ejecución de herramientas de realidad virtual y mixta, contenidos audiovisuales y equipamiento tecnológico.

Permitirá dar un salto cualitativo en la interpretación de la Celtiberia soriana, con un presupuesto de 406.560 euros, que permitirá acercar la historia de una manera inmersiva, accesible e innovadora.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Celtiberia, que pilota la Institución Provincial, que persigue la puesta en valor del patrimonio celtíbero soriano.

La Junta de Gobierno ha dado un impulso al desarrollo de este plan con las contrataciones de otras dos actuaciones.

Además, se ha adjudicado el contrato del proyecto de el diseño y la realización de programas de sensibilización y formación destinados a mejorar la competitividad del capital humano dentro del Plan de Sostenibilidad que busca capacitar a los profesionales del sector turístico local, fomentando buenas prácticas, innovación y una gestión más eficiente de los recursos turísticos de la provincia.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de 26.250 euros y facilitará la formación de las personas que van a trabajar en los yacimientos de la provincia.

El presidente, Benito Serrano, ha destacado que se siguen dando pasos firmes en el desarrollo turístico del patrimonio celtibérico, con actuaciones que construyen un modelo turístico más moderno, competitivo y respetuoso con el entorno, con los yacimientos como pilares fundamentales para dinamizar la provincia y proyectar nuestra riqueza cultural.

En esta misma línea se ha aprobado la contratación del servicio de promoción de un gran evento deportivo y turístico BTT y Gravel, denominado Desafío Celtiberia Soriana con un presupuesto de 93.170 euros. Esta prueba tendrá un recorrido que unirá los tres yacimientos arqueológicos.