El PP de Almazán recurre el acuerdo del PSOE en solitario para privatizar el agua

El grupo municipal del PP de Almazán (Soria) presentó ayer, en el Ayuntamiento, un recurso de reposición ante el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del 31 de octubre, en la que se aprobó sacar a licitación la concesión del servicio integral del agua por el precio de 28.205.527 euros por un periodo de 25 años.

«El acuerdo es ilícito y pleno de nulo derecho», aseveró el portavoz, José Antonio de Miguel, que además enumeró una serie de irregularidades y mentiras recogidas en el pliego, así como sobre el procedimiento que ha iniciado en solitario el equipo de Gobierno socialista para privatizar el servicio del agua.

En la actualidad se realiza a través de una gestión municipal directa y «funciona a las mil maravillas», puntualizó el portavoz y que, a su juicio, el Ayuntamiento ha impulsado «por un interés oscuro del alcalde».

La argumentación jurídica que sustenta el recurso de los populares se sustenta en que un acuerdo de estas características, tanto por el volumen económico del contrato como por el periodo de años se tendría que haber adoptado por el pleno de la corporación en lugar de hacerlo la Junta de Gobierno, tal y como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

Con el recurso se pide, por tanto, la suspensión del acuerdo, y De Miguel anunció que acudirán al juzgado si no prospera la vía administrativa.

Para De Miguel se trata de una «ilegalidad manifiesta», porque un contrato de estas características no se puede delegar en la junta de Gobierno, que, además, se abordó en la misma «con ocultismo y falta de transparencia», a juicio del concejal del PP, que explicó que el asuntó no se incluyó en el orden del día ordinario, a la vez que expuso la extrañeza de que fuera informado previamente por una comisión de infraestructuras en lugar de hacerlo en una de Hacienda, que sería lo más idóneo por el volumen económico del contrato.

«Creemos que en este asunto el Ayuntamiento está actuando a escondidas», dijo De Miguel que dejó caer que el Ayuntamiento está dando los mismos pasos que con la privatización de las basuras.

«Han surgido unos comentarios en el pueblo sobre la designación de la persona que será el jefe del servicio, al igual que ocurrió con las basuras», expuso De Miguel, quien añadió que «entonces los rumores acertaron en las personas señaladas».

A preguntas de los periodistas, el portavoz detalló que la concesión de basuras se adjudicó a la empresa de un familiar de un ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de El Burgo, este último amigo personal del alcalde de Almazán, Jesús Cedazo.

José Antonio de Miguel puso de manifiesto que su grupo no entiende la decisión de privatizar el servicio del agua que dijo que funciona perfectamente y no existen quejas por parte de los vecinos.

«Hemos preguntado a los concejales del PSOE cuáles son los motivos reales de la privatización, pero no nos han contestado y creemos que el motivo solo lo conoce el alcalde», expresó.

Los populares había solicitado en la comisión informativa que se aplazara el dictamen para estudiar toda la documentación y también para armonizar las inversiones previstas en el municipio en materia hidráulica, cerca de 1,5 millones de euros, que se ejecutarán a través del PERTE, la Junta y la Diputación y estarán listas a final del próximo verano.

El portavoz popular cargó contra un cúmulo de «falsedades» que se recogen en el pliego de licitación de la concesión de agua. Entre las más destacadas citó que en el texto se hace mención a que va a expirar el contrato actual, cuando la gestión es pública y la rescató el Ayuntamiento en el año 2012.

Asimismo, en el pliego se argumenta una mejora en el precio del servicio para los usuarios que De Miguel lo niega rotundamente y estima que en el periodo de concesión los precios se incrementarán un 27%, que se suman a la subida que ya se ha ejecutado en los últimos cinco años que asciende al 35% e indicó que el canon que se incluye en el contrato, que será de un millón de euros, lo acabarán pagando los adnamantinos.

Otro de los argumentos que recoge el pliego es que el Ayuntamiento no cuenta con los medios humanos y técnicos para poder prestar el servicio. «Eso es mentira», espetó De Miguel que se preguntó lo que va a pasar con los siete empleados municipales de trabajan en la actualidad.

Por otra parte, los populares han apreciado «ilegalidades» visibles como la constitución de la mesa de contratación en la que forman parte tres técnicos de la empresa que ha redactado el pliego, «esto también lo recurriremos», dijo De Miguel.

Por último, el concejal del PP dijo no entender que el Partido Socialista de Carlos Martínez, gran defensor de los servicios públicos, sea el que, con el beneplácito al señor Cedazo, hipoteque un servicio tan básico como el agua a todos los vecinos de Almazán «por un interés oscuro de su alcalde».