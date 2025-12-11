La teleasistencia y la ayuda a domicilio llegan a 2.200 usuarios en los pueblos de Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria presta el servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio a 2.227 usuarios del medio rural. La teleasistencia, financiada al 100% por la Gerencia de Servicios Sociales, alcanza a 1.295 titulares a fecha de 30 de octubre de 2025. .

En relación con el Servicio de ayuda a domicilio, financiado por financiado por la Gerencia de Servicios Sociales con 3.249.220,70 euros, y con un presupuesto de 5.800.000 euros en 2025, llega a 932 titulares a fecha 1 de diciembre. La empresa que presta el servicio desde agosto de 2024 es Senior Servicios Integrales

Las prestaciones económicas de urgencia social han sido 125, concedidas entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2025, por un importe total de 128.670 euros, destinadas a cubrir necesidades básicas..

La Comisión de Servicios Sociales de la Diputación Provincial conoció ayer estas cifras para analizar la evolución de la prestación de los servicios en el medio rural.

También se abordó el Plan Provincial sobre Adicciones, financiado por la Junta de Castilla y León con 41.748,20 euros. Durante 2025 se han desarrollado múltiples acciones.

El total de participación directa asciende a 461 personas. Se ha destacado la coordinación con centros educativos, servicios sociales y entidades locales, así como la ejecución progresiva de las actuaciones previstas en el III Plan Provincial.

En el ámbito de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, se han ejecutado numerosas actividades que suman una participación muy significativa en toda la provincia, como las actuaciones del 8M, conferencias, conciertos, club de lectura online, talleres de coeducación infantil, talleres de sexualidad saludable, actuaciones musicales, exposiciones, talleres de salud femenina y suelo pélvico, talleres de fotografía y audiovisuales, talleres de salud mental y autocuidado en femenino, cuentacuentos, actividades del 25N, sesiones de creación musical contra la violencia de género o el proyecto ‘Mujer, salud y calidad de vida’.

En Familia, dentro del Programa ‘Convivencia e integración familiar’, han participado 1.000 personas. En cuanto al Programa de Inclusión, se han desarrollado talleres con una participación total de 221 personas, todos ellos orientados a promover hábitos de vida saludables.

Por último, al concluir la comisión, la diputada Laura Prieto entregó a Fadiso su calendario, impreso en la Diputación, del que se sacarán a la venta 500 ejemplares.