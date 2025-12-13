Así luce la ermita de La Monjía en Fuentetoba antes de su restauración

La ermita de
La Monjía abre sus puertas para recibir al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que acaba de anunciar en Fuentetoba que el Gobierno regional destinará . 1 millón de euros para su restauración
Este monasterio fortificado cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC). MonteseguroFoto
