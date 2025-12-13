Heraldo-Diario de Soria

Así luce la ermita de La Monjía en Fuentetoba antes de su restauración

Este monasterio fortificado cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC).

Este monasterio fortificado cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC).MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

La ermita de La Monjía abre sus puertas para recibir al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, que acaba de anunciar en Fuentetoba que el Gobierno regional destinará 1 millón de euros para su restauración.

Ermita La Monjía de Fuentetoba

