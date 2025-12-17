El 'food truck' más social llevará menús a mayores de Soria en una de las zonas más despobladas de Europa

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Para muchos, el término 'food truck' evoca a esas furgonetas que sirven comida en festivales, eventos y encuentros con un toque de capricho, desde hamburguesas hasta pequeñas especialidades exóticas. Sin embargo en las Tierras Altas de Soria se apuesta por un proyecto mucho más social. Para ello se ha lanzado la contratación de un vehículo que acerque menús a las personas mayores o con movilidad reducida en una de las zonas más despobladas de toda Europa. Comida a domicilio que no sólo llena el estómago, también la posibilidad de tener un servicio que invita a poder quedarse en el pueblo. Y que podrá cubrir asimismo eventos.

La propia Mancomunidad Tierras Altas de Soria explica que "se procedió el lunes 15 de diciembre a publicar licitación de concesión de servicios de remolque Food-Truck para la elaboración de menús a domicilio a las personas mayores y de movilidad reducida de la propia Mancomunidad, así como su explotación complementaria en eventos, dando cumplimiento a la subvención recibida por el MITECO para el equipamiento de cocina industrial en una infraestructura de la Mancomunidad".

La medida se enmarca en la "línea de economía de los cuidados, favoreciendo el emprendimiento así como la dinamización de la vida cultural de una comarca tan despoblada como Tierras Altas con una densidad de población de 2 habitantes por kilómetro cuadrado". La media en España se acerca a los 100, 50 veces mayor. El pliego recoge que cubrirá al menos 16 municipios.

Una medida que no sólo habla de economía y por tanto no sólo escogerá al proyecto de menor coste. Desde la Mancomunidad de Tierras Altas se avanza que "se valorarán requisitos técnicos y sociales para su adjudicación".

El contrato se lanza inicialmente por un año prorrogable por 5 años si hay mutuo acuerdo. El presupuesto asciende a 303.748,50 euros. Los sobres de las ofertas (partes técnicas, económica y otras) se abrirán el 13 de enero de 2026. Obviamente es necesario tener el carné de manipulador de alimentos.

Prueba del valor social de esta iniciativa está en los criterios que permiten incrementar la valoración. Entre ellos se cuentan la creación de puestos de trabajo adicionales, la mejora del canon, que sea mujer emprendedora, la rebaja en el precio de los menús, repartir dos veces por semana en vez de una, situación de desempleo, análisis de puntos críticos, plan de viabilidad económica o la calidad de los menús semanales.

Los precios iniciales propuestos para los usuarios son de 10 euros para los de comida (primer plato, segundo y postre) y 6 euros para las cenas (un plato y postre). Para la población en general que pueda utilizarlo o en eventos son libres.

El reparto deberá ser como mínimo semanal. Los menús se presentarán a la Mancomunidad trimestralmente para su aprobación y deben ser nutricionalmente equilibrados; adaptados a dietas especiales: triturados, sin gluten, sin lactosa, bajo en sal, diabéticos; con uso recomendado de productos locales o de proximidad; y con ficha técnica de cada plato disponible para inspección.

Tendrán prioridad en el servicio las personas mayores de 65 años, aquellas con movilidad reducida (PMR) y vecinos solos o vulnerables valorados por los ayuntamientos. En definitiva, habitantes de una de las comarcas más despobladas de Europa podrán beneficiarse de un servicio que les evitará desplazamientos y trabajo. Un 'food truck' que podrá cubrir actos y festivales, pero que también recorrerá la cotidianeidad para que nadie quede atrás.