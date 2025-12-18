Espaldarazo de la Junta a la recuperación de la muralla de San Esteban de Gormaz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha dado un espaldarazo de 240.000 euros al proyecto de recuperación y aprovechamiento turístico de la muralla de San Esteban de Gormaz. Este pueblo de Soria tiene previsto consolidar los lienzos, recrear una antigua puerta y recuperar el cubo musulmán como mirador, generando un 'nuevo' atractivo en su patrimonio pero también de cara al turismo.

El municipio soriano de San Esteban de Gormaz está conformado por 19 núcleos de población y su territorio cuenta con una gran riqueza de carácter histórico y patrimonial, contando con la presencia de hasta diez Bienes de Interés Cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz va a desarrollar el proyecto ‘Progresar Gormaz: gestión activa del patrimonio cultural revitalizador del patrimonio de San Esteban de Gormaz’, que comprende la recuperación y puesta en valor del recinto amurallado medieval del municipio y la creación de un espacio de gestión patrimonial y cultural que permita la interpretación, conservación y difusión del patrimonio histórico del municipio.

El proyecto contempla la consolidación estructural y restauración de los tramos de muralla y del cubo musulmán, así como la recreación interpretativa de la desaparecida Puerta de San Gregorio, compatibilizando la intervención con las necesidades actuales de accesibilidad y movilidad urbana. Se habilitará el cubo musulmán como mirador visitable, incorporando un recorrido seguro que permita contemplar una panorámica del conjunto histórico y del paisaje circundante.

Además, se instalarán recursos interpretativos y tecnológicos, como paneles informativos, señalética, aplicaciones móviles y sistemas de realidad aumentada, para facilitar la comprensión del valor histórico del recinto amurallado y su papel defensivo en la Edad Media. Además, se incluye la adecuación de un edificio recientemente adquirido por el Ayuntamiento, para albergar un espacio de recepción e interpretación.

Este espacio funcionará como centro neurálgico para la gestión del patrimonio, la coordinación de actividades culturales y la dinamización turística, incorporando tecnologías innovadoras que permitan ofrecer experiencias inmersivas y contenidos digitales. Se prevé la creación de una sala polivalente destinada a exposiciones, talleres y conferencias, así como la integración del trazado arqueológico de la muralla en el diseño del edificio, mediante soluciones constructivas que permitan su visualización y conservación.

Paralelamente, se desarrollará una aplicación móvil que actuará como guía interactiva para los visitantes, ofreciendo información sobre puntos de interés, rutas patrimoniales, eventos y servicios locales, con funcionalidades avanzadas como geolocalización, realidad aumentada, itinerarios personalizados y sistema de reservas. Esta herramienta permitirá centralizar la oferta cultural y turística del municipio, mejorar la gestión de recursos y generar una experiencia innovadora para el usuario.

La oportunidad y conveniencia de esta intervención se justifican por la necesidad de preservar los últimos vestigios del recinto amurallado. La actuación responde a la obligación de garantizar la conservación activa del patrimonio cultural y se enmarca en las estrategias de la Junta para la dinamización del medio rural y la lucha contra la despoblación.

El proyecto contribuirá a incrementar la oferta turística, atraer visitantes y generar empleo vinculado a la gestión cultural, la restauración y los servicios turísticos, lo que repercutirá en la revitalización económica del territorio y en la fijación de población. Asimismo, la integración de tecnologías digitales y la creación de itinerarios culturales reforzarán la competitividad del destino y posicionarán a San Esteban de Gormaz como referente en la gestión innovadora del patrimonio rural.