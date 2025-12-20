La portavoz del PSOE en la Diputación de Soria anuncia una «importante reordenación» del grupo tras las elecciones autonómicas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La portavoz del PSOE en la Diputación de Soria, Esther Pérez, anuncia una «importante reorganización» en el grupo socialista en la Institución tras las elecciones autonómicas «porque confiamos en que la ciudadanía nos dé la confianza», manifestó.

Pérez acompaña al candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez, y es la número dos en la lista a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Soria para las elecciones autonómicas previstas en el mes de marzo de 2026.

Esther Pérez manifestó que afronta con «mucha ilusión» volver a las Cortes Regionales, en las que estuvo como representante por Soria durante la legislatura 2011-2015. También resultó elegida en los comicios de 2015, sillón al renunció para hacerse cargo de la vicepresidencia de la Diputación durante el mandato de Luis Rey. Su vacante la ocupó Virginia Barcones.

La remodelación en las filas socialistas en la Diputación «se verá en su momento como va a ser», puntualizó Esther Pérez, ya que dependerá de los resultados electorales de marzo.

La actual portavoz del PSOE en la Diputación ocupa el segundo puesto de la lista, encabezada por Carlos Martínez, propuesta por la Ejecutiva Provincial socialista. Una candidatura que todavía es provisional y que tiene que ser aprobada definitivamente por Ferraz, tras pasar por el comité autonómico.

Cuatro de los cinco candidatos del PSOE a las Cortes por Soria son diputados provinciales y además dos de ellos cuentan con responsabilidades de peso. Esther Pérez es la portavoz y Carlos Martínez es el coordinador del grupo de la oposición formado por 11 diputados.

Además de ellos, en la candidatura está el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, y el concejal en El Burgo de Osma, Pepe Peñalba, ambos diputados provinciales y que fueron cabezas de lista en las candidaturas de las municipales de 2023, en las que cosecharon buenos resultados.

Cedazo gobierna con mayoría absoluta y la lista de Peñalba fue la más votada en El Burgo, pero PP y Vox pactaron para gobernar. Completa la lista cremallera del PSOE la concejala del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre.

En la actualidad el PSOE solo cuenta con un escaño por Soria en las Cortes que ocupa la olvegueña Judith Villar, que sustituyó a Ángel Hernández, que dimitió por un delito de violencia de género.