El alcalde de Almazán valora ahora llevar a pleno la privatización del agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Almazán (Soria), Jesús Cedazo, valora ahora llevar a un pleno extraordinario y monográfico la concesión del servicio de agua del municipio. La sesión se convocaría en enero.

El regidor adnamantino se encuentra a la espera de un informe jurídico, que tienen que redactar los técnicos municipales, necesario para contestar al recurso que interpuso el grupo municipal del PP.

Cedazo manifestó, en declaraciones a este periódico, que no tiene inconveniente en someter la propuesta del pliego de concesión del servicio a un debate plenario.

El Ayuntamiento, tras un acuerdo en Junta de Gobierno, suspendió de manera provisional la licitación del contrato tras recibir el recurso que presentaron los populares para impugnar un acuerdo anterior de Junta de Gobierno, por el que el equipo de Gobierno decidió privatizar el servicio de abastecimiento del agua en Almazán, que en la actualidad se presta con gestión directa.

El PP sostiene que el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se dio luz verde a la licitación es «nulo de pleno derecho», porque se tendría que haber adoptado en pleno, dado el volumen del contrato y el periodo del mismo. Salió por un presupuesto de 28,5 millones y por 25 años.

Cedazo recordó que en el Ayuntamiento de Almazán la Junta de Gobierno tiene delegadas las competencias para obras y servicios de estas características, «pero no tenemos ningún problema de celebrar un pleno y debatir sobre el contrato del agua».

El PP mostró su disconformidad a la privatización del servicio del agua en Almazán, del que dice que funciona correctamente con la gestión municipal.

Por su parte, el alcalde defendió esta externalización porque Almazán es de los pocos municipios de ese tamaño que la gestiona directamente y «nos estamos quedando atrás», puntualizó.

En este sentido agregó que una concesión es lo más idóneo para la estructura de la explotación y recordó que la empresa que resulte adjudicataria tendrá que acometer una inversión por valor de tres millones de euros que estarán dirigidos a mejorar la infraestructura y la modernización de las mismas.

«Quedan pocos municipios con gestiones directas de agua, no puede ser que nosotros vayamos en bicicleta cuando otros ya van en moto, tenemos que modernizarnos», manifestó el regidor, que rechazó «intereses ocultos», de los que le acusaba el portavoz de la oposición, José Antonio de Miguel.

A modo de ejemplo mencionó que el Ayuntamiento no ha podido acceder a las ayudas convocadas por el Gobierno, dentro de la línea del PERTE del agua en las que sí han resultado beneficiadas empresas que gestionan el agua en poblaciones.

Cedazo aseguró que una vez una empresa se encargue de la gestión del agua se podrán optar a las líneas de ayudas de las próximas convocatorias.

El servicio que el Ayuntamiento pretende sacar a licitación para adjudicarlo a una empresa es para todo el ciclo del agua y comprende la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y de agua de riego (captación y distribución) así como la gestión del servicio de saneamiento de aguas residuales (alcantarillado y depuración).