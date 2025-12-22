San Esteban recibe la magia de la Navidad

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz se prepara para vivir un fin de semana lleno de ilusión, humor y asombro con la llegada del Festival Internacional Vive la Magia. Durante tres días, la villa se transformará en un auténtico escenario de lo imposible gracias a una programación que combina ilusionismo, magia de cerca, talleres infantiles y espectáculos urbanos pensados para todos los públicos.

El festival reúne a artistas de reconocida trayectoria internacional, que ofrecerán propuestas muy distintas entre sí: desde el humor absurdo y la magia minimalista hasta experiencias íntimas, espectáculos familiares y números con estética callejera. Una cita diseñada para que grandes y pequeños disfruten juntos de la magia en pleno ambiente navideño.

El encargado de abrir el festival el viernes 26 será el joven ilusionista gallego Xulio Merino, conocido por su personalidad estrambótica y su humor absurdo. Su espectáculo, 'Esponjismagia Juliana', destaca por un estilo imprevisible, cercano y lleno de retranca gallega, donde cada función es diferente. Merino propone una magia minimalista construida a partir de objetos cotidianos, un ritmo frenético y una sucesión de situaciones disparatadas que garantizan carcajadas. Sus pases, de 30 minutos de duración, tendrán lugar a las 13.00, 17.30 y 18.30 horas.

El sábado 27 será el turno del prestigioso ilusionista argentino Iñaki Zabaleta, que llega a San Esteban con 'Íntimo', un propuesta elegante y depurada tras miles de funciones en escenarios de todo el mundo. Su espectáculo invita al público a vivir lo imposible a escasos centímetros, combinando humor inteligente, efectos impactantes y una puesta en escena cuidada. La actuación comenzará a las 19.30 horas en el Salón de Actos de las Antiguas Escuelas y tendrá una duración de 45 minutos.

La mañana del domingo 28 estará dedicada a los más pequeños con los talleres de Fantasía y Comodín, que enseñarán trucos y técnicas básicas para que los niños puedan sorprender a familiares y amigos. La actividad, de carácter participativo, se desarrollará de 11:00 a 13.00 horas en las Antiguas Escuelas y permitirá a los asistentes llevarse un pedacito de magia a casa.

A mediodía, la Plaza de San Esteban se convertirá en un escenario urbano con 'Magia Anderground', el espectáculo de Jon Ander. Su propuesta fusiona ilusionismo, stand up y estética callejera en un formato vibrante, moderno y lleno de ritmo. La actuación comenzará a las 13.30 horas y se prolongará durante 50 minutos, ofreciendo una experiencia fresca y explosiva al aire libre.

El broche final del festival lo pondrán Fantasía y Comodín con 'La Magia de Fantasía y Comodín', un espectáculo familiar y participativo que invita al público de 3 a 103 años a convertirse en protagonista. Con humor, historias breves y un ambiente cercano, la función propone un viaje donde las pequeñas cosas se vuelven extraordinarias. El último acto del festival tendrá lugar a las 18.00 horas en el Centro de Mayores, con una duración aproximada de una hora.

El Festival Internacional Vive la Magia se celebrará del 26 al 28 de diciembre, con acceso libre hasta completar aforo. El Ayuntamiento de San Esteban recomienda confirmar horario y disponibilidad. Para más información, los interesados pueden contactar con el consistorio en el teléfono 975 350 002.