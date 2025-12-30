Confirmado: cambio de 13.500 contadores en 320 pueblos de Soria con un gasto de 6 millones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Pleno de la Diputación Provincial de Soria aprobó ayer por unanimidad la licitación para el suministro de 13.500 contadores telemáticos de agua para instalarlos en domicilios de 320 pueblos de Soria y una plataforma de telecomunicaciones por el precio de 6 millones de euros. Se trata de una actuación que se enmarca en el proyecto SOAR Rural del PERTE del agua, que gestiona la Institución con fondos europeos.

Un contrato que se llevó ayer al último pleno del año, por el montante económico del mismo. Salió con los votos a favor de toda la corporación, pero después de un encendido debate entre PP y PSOE. La portavoz socialista, Esther Pérez, puso encima de la mesa dos temores que pueden afectar al desarrollo del proyecto.

Se refirió a dos informes técnicos, que conocen los diputados, en los que se advierte de que los plazos de ejecución son ajustados y de no cumplirse se deberán devolver las subvenciones de Europa y asumir los costes con fondos propios.

El plazo para que estos contadores estén cambiados concluye el 1 de junio del próximo año, después de que la Diputación haya solicitado una prórroga para su ejecución que concluía el 31 de diciembre de este año.

En este sentido Pérez lamentó «la falta de planificación, los retrasos y la gestión improvisada del equipo de Gobierno», a la vez que expuso que el contrato se podrá adjudicar en el mes de marzo, como muy pronto y si no hubiese alegaciones o cualquier otro contratiempo administrativo.

Pérez expuso que la gestión del PERTE del agua se enmarca en el «patrón de gestión del PP que es incapaz de ejecutar proyectos estratégicos en tiempo» y recordó la pérdida de las ayudas para el servicio de bomberos.

De «charlatanería pura y dura», calificó el diputado de Reto Demográfico, Daniel García, la intervención de la portavoz socialista. Reconoció que la gestión de este tipo de proyectos es compleja, pero rechazó que exista un riesgo para perder la financiación.

Lamentó que el PSOE se instale en «el alarmismo y en el ruido político», a la vez que defendió el trabajo realizado en el marco del proyecto SOAR Rural en el que se lleva trabajando dos años y en el que se ha elaborado un proyecto técnico, un estudio de conectividad, el proyecto de la fase primera y con la instalación de los contadores se inicia la segunda fase.

Por último recordó que el objetivo de la Diputación es migrar 60.000 contadores y cambiar todo el ciclo del agua en la provincia que se gestionará a través de una oficina del agua que aglutine desde la captación, el abastecimiento y la telegestión para garantizar la eficiencia.