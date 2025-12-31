Heraldo-Diario de Soria

Recorremos la ruta navideña por los más variopintos belenes y hechos con más cariño por sus propios vecinos

Almarza y sus pedanías organizan una ruta de belenes en diversos puntos de su geografía, fuentes, chamizos o ermitas son el hospedaje de elaboradas composiciones

Preciosas elaboraciones en torno al nacimiento de Jesús

Preciosas elaboraciones en torno al nacimiento de JesúsMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Los pesebres con el nacimiento de Jesús y sus recreaciones de ambientes propios de épocas pretéritas, donde oficios antiguos y tradición rural conjugan, esta vez se dan la mano con la realidad aledaña a la instalación, permitiendonos en esta Ruta de Belenes pasear por la Soria rural a la par que disfrutamos de estos elaborados montajes.

San Andrés de Soria, Gallinero, Tera, Lumbrerillas, Cubo de la Sierra o Sepúlveda de la Sierra, además de la propia Almarza, conforman el recorrido incluido en la «Ruta de los Belenes» de la provincia de Soria para dar visibilidad a los belenes que diferentes colectivos montan en algunos de nuestros pueblos.

