El periodista gastronómico Carmelo Aunión pregonará las Jornadas de la Matanzas del Virrey que arrancan en una semana

Las Jornadas de la Matanza 2026, que celebran su 51ª edición, se inaugurarán el próximo sábado 17 de enero en El Burgo de Osma con un pregón muy especial. El encargado de dar el pistoletazo de salida será Carmelo Aunión, una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo gastronómico español.

La elección de Carmelo Aunión como pregonero refuerza la apuesta de Virrey Palafox por la gastronomía como relato cultural, por el producto y el territorio, y por profesionales con una trayectoria contrastada y una mirada experta capaz de conectar tradición y actualidad, según informaron desde el Virrey.

Carmelo Aunión es comunicador gastronómico y CEO & Director de Hitcooking GastroMagazine, medio digital de referencia en el sector gastronómico español, galardonado como “Mejor Revista Digital Gastronómica Food & Drink España” en Londres en 2022. Sus más de tres décadas de trayectoria profesional se han construido desde una mirada editorial sólida y a la vez desenfadada, donde el producto, las personas y el territorio se convierten en el eje central de la narrativa gastronómica.

El perfil del pregonero de esta edición de la #Cerdoexperiencia combina criterio editorial, capacidad comunicativa y una amplia experiencia en activación y consultoría de marcas gastronómicas, lo que lo ha convertido en una figura clave para proyectos que buscan visibilidad, credibilidad y una conexión real con el público. A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa labor como divulgador, moderador y presentador en foros profesionales, ferias gastronómicas y como jurado en eventos del canal Horeca.

Un prescriptor gastronómico alineado con el Virrey Palafox

Desde su plataforma digital, Aunión muestra “lo que se cuece entre fogones”, analizando la actualidad culinaria y poniendo en valor a cocineros, restaurantes, eventos, productores y destinos gastronómicos. En los últimos años ha reforzado su presencia en redes sociales, consolidando un perfil carismático, directo y reconocible, que combina experiencia, criterio profesional y una voz propia dentro del sector.

Apasionado de su trabajo, este extremeño de espíritu inquieto recorre el territorio nacional descubriendo y divulgando la rica pluralidad de la cocina española. Su capacidad para conectar con audiencias gastronómicas cualificadas lo posiciona como un prescriptor influyente y un comunicador eficaz, alineado con los valores que definen a las Jornadas de la Matanza y al proyecto gastronómico de Virrey Palafox.

Con este pregón, las Jornadas de la Matanza 2026 arrancan una edición muy especial, la 51, que reafirma su compromiso con la tradición, el producto y la difusión de la cultura gastronómica desde voces expertas y con autoridad dentro del sector. Todo ello después de las celebraciones de una efeméride tan importante como un 50 Aniversario que demostró que las Jornadas de la Matanza tienen un presente y un futuro garantizados.