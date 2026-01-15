Los animalistas reclaman informes veterinarios del estado del astado del Toro Jubilo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha solicitado al Ayuntamiento de Medinaceli informes veterinarios que acrediten la situación física y psíquica del astado que se empleó en la celebración del festejo del Toro Jubilo el pasado mes de noviembre.

Según explica ANPBA en un comunicado, se trata de una segunda petición al Ayuntamiento de Medinaceli, al que inicialmente le requirió toda la documentación relativa a la normativa sanitaria, transporte y confirmación de devolución del animal a la explotación ganadera.

Según la asociación, el Ayuntamiento remitió la documentación acreditativa de solicitud de traslado desde la ganadería de origen hasta Medinaceli, la autorización sanitaria, para devolverlo desde Medinaceli a la ganadería de origen tras su utilización en el espectáculo y los datos del transporte del animal en el momento de cargarlo en el camión para devolverlo a la ganadería de origen.

Sin embargo, al parecer no se aportaron los datos en los que debería constar el documento con la fecha en que habría regresado el astado a su ganadería en Carrión de los Condes (Palencia), desde donde se desplazó hasta Medinaceli para el festejo. Al parecer no está la fecha de llegada ni la correspondiente firma del ganadero.

Además, reclaman los correspondientes informes veterinarios, si existen, en los que se constate el estado del toro que se soltó en Medinaceli, desde que lo introdujeron en el chiquero, una vez concluido el espectáculo hasta el momento en que fue cargado por el transportista para su devolución a la explotación ganadera y también los correspondientes informes veterinarios que describan el estado del toro a su llegada a la ganadería palentina.

ANPBA ha solicitado que la fiesta del Toro Jubilo no emplee animales vivos y si se quiere continuar con el rito se utilice un armazón con forma de toro pirotécnico que despida chorros de fuego, «lo que vendría a aunar el respeto al animal con el mantenimiento del evento al adaptarlo a las exigencias de la más avanzada sociedad española del siglo XXI», concluye.