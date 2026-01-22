La Diputación de Soria desembarca en Fitur 2026 con una oferta de turismo activo durante todo el año

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha iniciado su participación en la primera jornada de Fitur 2026, presente dentro del estand de la Comunidad en Ifema Madrid, que este año se celebra bajo el lema Castilla y León, el cielo nos ha elegido. La participación arranca con un recuerdo y respeto a las víctimas, familiares y allegados del trágico accidente ferroviario.

Durante esta primera jornada, la diputada de Turismo, Elia Jiménez, presente en el certamen, ha subrayado que el turismo “ya no es una actividad estacional”, destacando la necesidad de seguir trabajando para atraer visitantes a lo largo de todo el año, más allá de los periodos vacacionales tradicionales.

En este contexto, Jiménez ha presentado la participación de la Diputación de Soria en esta nueva edición de la feria, que se celebra del 21 al 25 de enero, con una estrategia de promoción centrada en los grandes atractivos de la provincia, como el eclipse, la Semana Santa, y la completa oferta de naturaleza, gastronomía, cultura y patrimonio que posiciona a Soria como un destino singular y de calidad.

La Diputación de Soria aprovecha Fitur 2026 para reforzar la visibilidad de la provincia en el principal escaparate turístico nacional e internacional. En esta edición, el país invitado es México. En esta jornada, asisten además a la feria la diputada Laura Prieto y los vicepresidentes Jesús Peregrina y Enrique Rubio. Mientras, el viernes está prevista la presencia del presidente de la Diputación, Benito Serrano.