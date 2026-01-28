Los escolares de un pueblo de Soria regresan a las aulas rodeados de fuertes medidas de seguridad

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El miedo sigue instalado en Navaleno (Soria), pero los escolares regresan hoy a las aulas rodeados de fuertes medidas de seguridad. La Subdelegación refuerza con agentes de la Guardia Civil los horarios de entrada y salida al colegio y un vigilante de seguridad permanecerá el colegio hasta el mes de junio, contratación de la que se hace cargo la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Estas son las medidas que se implantarán en el colegio pinariego tras la reunión que mantuvieron ayer una representación de padres y responsables municipales con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

Los escolares no acudieron a clase ni el lunes ni el martes por decisión de sus progenitores, tras los altercados protagonizados por el padre de dos niños en el colegio.

«En el pueblo hay miedo, porque no sabemos cómo va a reaccionar, en el colegio o en la calle», explica una vecina. La reacción que temen es la de un hombre que fue detenido hace unos días tras un altercado en el colegio donde acudió y sacó a sus hijos y se atrincheró en su casa. Posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares de alejamiento de su mujer y sus hijos.

Los vecinos más próximos a su mujer son los que más miedo han trasladado por el comportamiento de este hombre, que manifiesta en público que «es un enviado de Alá».

La situación ha llegado al extremo de que los padres decidieran no llevar a los niños ni al colegio ni a la guardería, así como el lunes tampoco acudieron a las actividades extraescolares.

El subdelegado, Miguel Latorre, comprometió ayer, en el encuentro, un refuerzo de la vigilancia de la Guardia Civil durante los horarios de entrada y a la salida del colegio, así como puso a disposición de los padres el teléfono de atención inmediata ante cualquier suceso, en el caso de que la patrulla de la Guardia Civil no estuviese en ese momento en Navaleno.

Este refuerzo de la vigilancia se ha ordenado sin horizonte temporal, según explicó el subdelegado, quien realizó un llamamiento a los padres para que «no se dejen llevar por las emociones inmediatas que lleven a tomar medidas anticipadas».

En este sentido, Latorre reiteró que se habrá un refuerzo de vigilancia de la Guardia Civil, como ya se trasladó a los padres de los escolares de Navaleno, «pero esto no resuelve el problema de fondo».

A juicio del subdelegado, ante esta situación deberían intervenir otras administraciones, como la Junta de Castilla y León, a través del Departamento de Servicios Sociales, dado que puede haber un problema social, de convivencia y de integración que se debería resolver.

Latorre dijo comprender los temores de los padres y reiteró que la vigilancia de la Guardia Civil «es una medida a corto plazo y deberían intervenir otras instituciones en el problema».

Recordó que los agentes de la Guardia Civil cumplen con el reciente auto del Juzgado, que ha decretado la protección de la familia de este vecino de Navaleno, ordenando el alejamiento y la colocación de una pulsera antimaltrato.

Para la tranquilidad de las familias, desde la Consejería de Educación se ha contratado un vigilante de seguridad para el centro, con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos pero también del profesorado, entre el que existe inquietud por estos acontecimientos.

No obstante, el Ayuntamiento ya se había adelantado y ayer martes había colocado un vigilante que estuvo en el colegio durante el horario escolar.

Tras el conocimiento de estas medidas, los padres, tras un reunión en la tarde de ayer, decidieron volver a llevar a los niños a clase, que estos días han tenido actividad académica on-line gracias a la colaboración del profesorado.

El miedo no se va de un día para otro, «pero estas medidas nos ofrecen tranquilidad y esperemos que la situación se normalice en las próximas semanas», explicaron fuentes de los padres.

La presencia de la Guardia Civil se ha sido visible a lo largo de estos días en Navaleno. Durante la tarde del lunes varios agentes estuvieron en el domicilio de este vecino y también en el colegio y en las inmediaciones del centro.