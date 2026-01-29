Obras para frenar las inundaciones en Santa María de Huerta con 1,6 millones de euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Santa María de Huerta recibirá obras por 1,6 millones de euros para reforzarse frente a un fenómeno recurrente, el de las inundaciones y riadas. La Junta de Castilla y León ha dado luz verde al gasto destinado a mejorar la protección frente a episodios que ya se han vivido en el pasado afectando al pueblo en sí y a una de sus joyas patrimoniales, el monasterio cisterciense.

El Consejo de Gobierno ha conocido la aprobación del gasto correspondiente a un encargo a Tragsa para la ejecución de las actuaciones de reducción del riesgo de inundaciones en el núcleo urbano de Santa María de Huerta, en la provincia de Soria. La inversión total asciende a 1.614.566 euros, financiada al 100% con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation EU.

El encargo, con un plazo de ejecución de seis meses, tiene como finalidad dar respuesta a los episodios de inundaciones que afectan a esta localidad como consecuencia de la insuficiente capacidad de desagüe del arroyo del Tejar ante lluvias intensas, como las registradas en los años 2015 y 2018, reforzando así la seguridad de las personas y bienes y mejorando la resiliencia del entorno urbano.

Entre las actuaciones previstas se incluye el acondicionamiento previo del arroyo en un tramo de 43 metros aguas arriba, mediante la eliminación de obstáculos y la excavación del cauce, sustituyendo el terreno existente por escollera hormigonada. Asimismo, se llevarán a cabo demoliciones necesarias, como el sifón existente y parte de una edificación destinada a garaje y almacenaje, además de pavimentos y otros elementos afectados por el nuevo trazado.

El proyecto contempla el encauzamiento del arroyo del Tejar mediante una nueva canalización en su tramo final, desde el cruce con la calle San Bernardo hasta su desembocadura en el río Jalón, combinando tramos en galería de hormigón armado y en canal abierto con escollera hormigonada. De forma complementaria, se procederá a la consolidación de la galería existente, que quedará destinada exclusivamente al saneamiento de las viviendas, mediante la instalación de una tubería interior y el posterior hormigonado.

Finalmente, las actuaciones se completarán con trabajos de protección del río Jalón mediante escolleras en ambas márgenes, la reposición y mejora de servicios afectados —saneamiento, abastecimiento, energía, telefonía, gas y alumbrado—, la adecuación de acequias y la reposición de calzadas y aceras, incluyendo la ejecución de nuevas aceras con barandillas sobre las escolleras del río, mejorando de forma integral la funcionalidad y seguridad del entorno urbano.