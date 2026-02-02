Disputa entre PSOE y PP en un pueblo de Soria tras el cierre de la única tienda al jubilarse el comerciante

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El cierre de la única tienda en Cabrejas del Pinar (Soria), por jubilación de su titular, enfrenta al PP con el equipo socialista de Gobierno.

Los populares han impulsado una recogida de firmas para solicitar que el Ayuntamiento tome medidas urgentes y alcalde, Javier Pascual, no entiende la postura de la oposición municipal porque dice que conocen que el Ayuntamiento trabaja ya en la solución del problema para poner a disposición locales municipales para facilitar a pequeños empresarios la apertura de un nuevo establecimiento.

«Así se lo hemos comunicado en una reunión que tuvimos la semana pasada y el tema irá al próximo pleno», según explicó el regidor municipal que aseguró que la solución que se está estudiando se realizará acorde a la ley y con procedimiento de licitación pública para abrir las posibilidades a todo el público que quiera optar a llevar la tienda.

El PP ha impulsado una recogida de firmas en la plataforma change.org, que ayer había sido suscrita por 255 personas, en la que se pone de manifiesto que «cerrar este servicio supondría un impacto irreversible» para el pueblo, en su mayoría personas mayores que dependen de la tienda para adquirir alimentos y productos básicos a otros pueblos que implicaría desplazamientos de al menos 20 kilómetros.

«El cierre implicaría una grave vulneración», a juicio de los populares, «a su derecho de acceder a productos esenciales haciendo su vida diaria más complicada», argumentan, por lo que solicitan que el alcalde tome medidas «con urgencia» porque se ha confirmado la presentación de un candidato para seguir gestionando la tienda.

Javier Pascual lanzó ayer un mensaje de «tranquilidad, claridad y compromiso» a los vecinos, a través de un comunicado, en el que expuso que es consciente de la importancia que tiene para los habitantes mantener abierta la tienda en el pueblo. «En ningún momento ha existido voluntad de desatender las necesidades de nuestros vecinos» , puntualizó.

En este sentido agregó que todas las actuaciones municipales se están llevando a cabo con total respeto a la legalidad vigente, garantizando la igualdad de oportunidades y el correcto uso de los recursos públicos y que la apertura y gestión de un servicio de estas características debe de cumplir una serie de trámites administrativos obligatorios que no pueden obviarse, ya que hacerlo supondría una irresponsabilidad institucional y podría poner en riesgo la continuidad futura del propio servicio.

El alcalde solicitó a los vecinos «comprensión y confianza» porque se está trabajando para dar una solución con la mayor agilidad posible porque «este equipo de gobierno está comprometido con el bienestar de nuestro pueblo y seguirá trabajando para que se mantengan los servicios esenciales que se merece», concluyó.