Transportes licita por 1,3 millones las obras para mejorar el enlace de la N-234 de acceso a Cabrejas del Pinar

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licita por 1,31 millones de euros un contrato de obras para mejorar la intersección ubicada en la carretera N-234, kilómetro 385, que da acceso a la localidad de Cabrejas del Pinar. El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

Actualmente, la intersección en ‘T’ existente entre la N-234 y la carretera local de acceso a Cabrejas del Pinar dispone de carriles centrales de giro a izquierda, pero no de carriles de aceleración ni deceleración. El objeto de la actuación es mejorar este punto, convirtiéndola en un lugar más seguro de acceso y comunicación entre ambas vías.

Para ello, se ha planteado un diseño mediante una glorieta partida, de modo que los vehículos que circulen por la carretera nacional podrán continuar su recorrido sin cambiar de trayectoria; mientras que el resto de los movimientos se realizarán a través de la propia glorieta y los carriles de aproximación a la glorieta y de incorporación a la carretera nacional (carriles de cambio de velocidad), recoge Ical.

A su vez, el proyecto también contempla la ampliación de la calzada para ejecutar los carriles de cambio de velocidad y de la zona de conexión de la vía no prioritaria (carretera de acceso a Cabrejas del Pinar) con la N-234, para ampliar los radios de giro y sus correspondientes isletas o semirotondas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que trabaja “intensamente” en la mejora de las carreteras del Estado en la provincia de Soria. Como prueba de ello, este verano se adjudicaron por 10,4 millones de euros la conservación de 150 kilómetros en diversos tramos de las autovías A-11 y SO-20, y en las carreteras N-111 y N-2.

Además, recientemente también adjudicó un contrato para ejecutar trabajos de rehabilitación en la A-11 en la variante de El Burgo de Osma, donde se destinarán 2,6 millones de euros; y, también en esta localidad, se adjudicó la mejora del firme de un tramo de diez kilómetros en la carretera N-122 por otros 549.485 euros.