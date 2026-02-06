Berlanga de Duero acoge el acto de entrega de los premios Gerardo y Leonor de poesía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Berlanga de Duero acogerá el sábado 21 de febrero la entrega de los Premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía que cada año entrega la Diputación Provincial. Así lo aprobó este jueves la comisión de Cultura de la Diputación Provincial de Soria, encabezada por el diputado Enrique Rubio que recordó que los galardones se entregarán a Diana Carolina, con la obra ‘En su punto final habita el tiempo’, y Javier Parra, con el poemario ‘El jardín de los quietos’. Los premios Leonor y Gerardo Diego continúan batiendo récords de participación en cada nueva edición. En las últimas convocatorias se han recibido más de mil obras.

Por otro lado, la comisión ha aprobado 290.000 euros destinados a diferentes líneas de subvenciones cuyo objetivo es apoyar económicamente a ayuntamientos y asociaciones que promueven la cultura en la provincia de Soria.

Con un presupuesto de 130.000 euros, se han aprobado las bases para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia destinadas a la realización de actividades culturales durante el año 2026. Estas ayudas buscan garantizar que la cultura llegue a todos los rincones del territorio, facilitando especialmente que los pequeños municipios puedan completar y dinamizar sus calendarios culturales a lo largo de todo el año.

Asimismo, la Diputación ha aprobado las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a asociaciones culturales y juveniles de la provincia, con el fin de que puedan desarrollar programas y actividades de carácter cultural. Esta línea cuenta con un presupuesto de 50.000 euros.

Rubio señaló que «estas ayudas, al igual que las destinadas a los ayuntamientos, buscan fomentar la vida activa del medio rural a través de la cultura». Además, la comisión ha aprobado tres nuevas líneas de subvenciones destinadas a reforzar la conservación y difusión del patrimonio cultural y musical de la provincia.

Por un lado, una partida de 40.000 euros para apoyar a los ayuntamientos en la reproducción y mantenimiento de las indumentarias rituales vinculadas a las manifestaciones de la cultura tradicional soriana. También una línea dotada con 40.000 euros destinada a los ayuntamientos para la financiación de escuelas de música y/o danza y bandas de música municipales. Finalmente, una subvención de 30.000 euros para colaborar con los ayuntamientos en los gastos de mantenimiento de salas de exposiciones, museos y colecciones de la provincia.

En otros asuntos, la comisión ha aprobado la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta, los ayuntamientos de Ágreda, Almazán, El Burgo, San Esteban y San Leonardo, y la Diputación Provincial de Soria, para el desarrollo de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León durante el año 2026. La Diputación aporta 25.000 euros, para llevar a cabo más de 40 espectáculos en los municipios adheridos a esta iniciativa cultural.

Además, se ha dado luz verde a la colaboración entre la Diputación y el Conservatorio de Música para apoyar, promover y dar visibilidad al talento musical joven de la provincia con el II Concurso de Interpretación y Composición Oreste Camarca. La institución aporta 925 euros.

Y, para finalizar, se han aprobado las bases de la concesión de ayudas a las Casas Regionales de Soria para la realización de actividades culturales durante el ejercicio 2026 con un presupuesto de 10.000 euros.