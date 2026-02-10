Alerta máxima en la cuenca del Duero en Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El Duero a su paso por Soria se encuentra en alerta máxima en Navapalos y en el embalse Cuerda del Pozo, donde la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, acaba de actualizar el aviso en la cabecera del Duero a primera hora de la tarde de este martes. El gran aumento del caudal por la mañana y la rapidez con que se incrementaba la suelta de agua hacía prever que la alerta acabaría siendo roja, como así ha ocurrido. Así, el organismo hidráulico mantiene el número de avisos, que siguen siendo siete, pero eleva el nivel de alerta que a primera hora de la mañana no pasaban del naranja en el Duero, en Navapalos, y en el río Ucero a su paso por Osma.

El embalse ha llegado a un caudal de 125 metros cúbicos por segundo y a esta hora del martes (en torno a las 18 horas) se encuentra a 109,55 metros, con tendencia a bajar, según los datos de la CHD a tiempo real. El caudal ha llegado casi a multiplicarse por tres con respecto a la jornada anterior.

El organismo hidráulico mantiene la vigilancia en toda la cuenca, especialmente en la zona alta del Duero, y en otros dos ríos, el Revinuesa y el Ucero.

Con datos de la CHD a tiempo real, el primer embalse de la cuenca del Duero estaba desembalsando 67,18 metros cúbicos por segundo a media mañana, un caudal considerable que le hace entrar en alerta naranja, para pasar a roja a primera hora de la tarde.

Además de en el embalse, el Duero tiene otros tres avisos: en Molinos, Garray y Navapalos, en todos ellos con tendencia a subir de caudal. También en alerta naranja está el Duero a su paso por Navapalos, con un caudal que a media tarde de este martes se sitúa en 186 metros cúbicos por segundo, con tendencia a subir.

Mientras, Molinos de Duero se ha mantenido a salvo estos días anteriores pero ha entrado en aviso este martes, con un caudal que roza los 85 metros cúbicos, y Garray vuelve a estarlo, rozando los 95 metros cúbicos de caudal.

La vigilancia se extiente a dos afluentes del Duero: el Revinuesa y el Ucero. El primero, con nivel amarillo, lleva un caudal que se acerca a los 37 metros, cuatro puntos más que a media mañana, con probabilidad de que suba. Lluvias y deshielo están convirtiendo pinares en una escorrentía continua, con un aumento generalizado de arroyos, corrientes naturales y ríos. Mientras, el río Ucero baja con fuerza por los pueblos de Ucero y Osma, en este segundo caso con alerta naranja y un caudal que roza los 74 metros cúbicos por segundo.