"Garray parece un mar": el desembalse inunda las zonas aledañas al cauce (fotos)

Las zonas aledañas al cauce permanecen bajo el aguaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Cuerda del Pozo desembalsa a 150 metros cúbicos por segundo y eso se percibe en Garray, que luce inundado en sus zonas aledañas al cauce; el agua ya entra en diversas parcelas y amenaza con inundar las viviendas más próximas. La carretera a Tardesillas permanece cortada.

Hay tres avisos en nivel rojo emitidos por la la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).