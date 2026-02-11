Heraldo-Diario de Soria

Inundaciones

"Garray parece un mar": el desembalse inunda las zonas aledañas al cauce (fotos)

Las riberas de los ríos Duero y Tera permanecen inundadas y el agua amenaza algunas de las viviendas más próximas al río

Las zonas aledañas al cauce permanecen bajo el agua

Las zonas aledañas al cauce permanecen bajo el aguaMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Cuerda del Pozo desembalsa a 150 metros cúbicos por segundo y eso se percibe en Garray, que luce inundado en sus zonas aledañas al cauce; el agua ya entra en diversas parcelas y amenaza con inundar las viviendas más próximas. La carretera a Tardesillas permanece cortada.

Hay tres avisos en nivel rojo emitidos por la la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

