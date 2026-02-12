En imágenes: El Duero se desborda en la Ribera

La concatenación de borrascas y el deshielo hacen crecer desmesuradamente ríos y arroyos; en la zona de la Ribera, el Duero baja fuera de sus cauces causando problemas a su paso, la SO-P-4009, por ejemplo, entre Soto de San Esteban y Langa de Duero se encuentra con el río pasando sobre ella.

En San Esteban se suma una nueva preocupación con la aparición de nuevas grietas en el puente medieval, la tercera pilastra muestra grietas que podrían avanzar un nuevo problema en el ya tan dañado paso sobre el río.

Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluviasMARIO TEJEDOR Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero

