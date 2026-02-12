En imágenes: El Duero se desborda en la Ribera

Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero
Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias MARIO TEJEDOR
Inundaciones en la zona de la Ribera del Duero