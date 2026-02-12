Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: El Duero se desborda en la Ribera

Carreteras cortadas, zonas anegadas y peligro en las proximidades de los ríos. El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Langa de Duero y varios pueblos del entorno de la Ribera en alerta por las crecidas de los ríos

Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluvias

Ríos y arroyos fuera de sus cauces tras la acumulación de lluviasMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

La concatenación de borrascas y el deshielo hacen crecer desmesuradamente ríos y arroyos; en la zona de la Ribera, el Duero baja fuera de sus cauces causando problemas a su paso, la SO-P-4009, por ejemplo, entre Soto de San Esteban y Langa de Duero se encuentra con el río pasando sobre ella.

En San Esteban se suma una nueva preocupación con la aparición de nuevas grietas en el puente medieval, la tercera pilastra muestra grietas que podrían avanzar un nuevo problema en el ya tan dañado paso sobre el río.

