Alerta ante las inundaciones en Soria: las impactantes imágenes de los ríos desbordados

La lluvia a mares, y también el deshielo, suelen tener una consecuencia directa: el aumento del caudal de los ríos, lo que ha sucedido en la mayoría de los cauces de la provincia de Soria. Las inundaciones han puesto en jaque algunas zonas, como toda el área del Cañón del Río Lobos, con viviendas totalmente rodeadas por el agua. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) activa alertas de forma continuada, que han llegado al nivel rojo en el Ucero y el Duero, en el caso de Osma y Navapalos, y también en el Tera, en Tardesillas, cerca de la capital soriana.

En la jornada del jueves la zona de la comunidad de Herrera, algunas zonas han sido cortadas al tráfico por el peligro de crecidas del río Lobos, varias personas se acercaban al puente de los siete ojos o el acceso a Arganza, el cual era inaccesible, a contemplar la sobrecogedora crecida del río.

Varios puntos de la provincia mantienen la vigilancia, en Golmayo el acceso al puente sigue cortado por el desbordamiento del río y en Salduero ya viven la situación que arrastran año tras año en la que las viviendas aledañas al río están inundadas temiendo aún la crecida del Duero por el deshielo.

La situación es de riesgo y es posible que las crecidas continúenMARIO TEJEDOR Inundaciones en la provincia de Soria

