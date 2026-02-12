Inundaciones en Soria: Garray afronta unas horas críticas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Garray afronta una jornada crítica por los desbordamientos de los ríos Tera y el Duero y las próximas horas serán decisivas. Fundamentalmente se han registrado daños materiales, pero los bomberos han tenido que rescatar dos perros de un merendero particular que se encuentra cerca de la margen del río. A uno de ellos lo pudieron salvar, pero el otro estaba muerto.

La alcaldesa, María José Jiménez, aclaró que el incidente se ha registrado en un merendero que se encuentra en una zona inundable donde los animales estaban cerrados, por lo que solicita precaución a los vecinos.

Los bomberos han trabajado a lo largo de toda la mañana en el casco urbano y han tenido que realizar una intervención de emergencia en la potabilizadora que se había quedado inactiva por la crecida del río y el gran volumen de entrada de agua.

Los bomberos tuvieron que acceder en lancha hasta al potabilizadora. El problema técnico no ha ocasionado cortes de agua en el municipio, pero “se ha actuado con antelación ante la previsión de lo que ocurra en los próximos días que va a seguir lloviendo y si entonces la potabilizadora sigue parada sí tendríamos problemas” , explica la alcaldesa.

En Garray el agua del río ha saltado a la carretera de acceso al casco urbano y la vía está cortada y ha inundado todo el parque de los Héroes, ubicado en la margen del Duero, algo previsible y que siempre ocurre con las crecidas y las inundaciones.

La alcaldesa indicó que en el resto de las pedanías no se han registrado incidencias reseñables, pero también hay inundaciones en Tardesillas y Chavaler