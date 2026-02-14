La IGP para la trufa negra de Soria estará operativa en 3 años

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es el sello de calidad que los productores han elegido para la trufa de Soria y que esperan que esté listo en tres años.

La tramitación ha comenzado hace un año y ya se han dado los primeros pasos, con la elaboración de un estudio argumentativo, el reconocimiento de los terrenos, la obtención de pruebas para los análisis y los estudios comparativos con producto cultivado en otras provincias, como Teruel, Barcelona y Alicante, como así lo expusieron ayer el vocal de la Asociación de Truficultores de Soria (Atrusoria), Narciso Miguel, y el consultor que está trabajando en la IGP, Valen Santos.

«Hay elementos suficientes» para que la trufa de Soria tenga una IGP, según Santos, lo que sería la segunda en España con este sello. Ahora solo la trufa de Teruel tiene IGP y hay otras 15 marcas territoriales en el país.

El trámite de la IGP cuenta con tres fases y en verano se cumplirá la primera. Se trata de una camino administrativo largo porque se tienen que evaluar dos campañas de trufa, pero que merece la pena porque se trata de un sello de calidad con el que se ha demostrado y certificado la calidad del producto y que abre los mercados extranjeros al estar avalado por la Unión Europea.

«Hasta ahora, los pasos que se han dado nos permiten estar contentos» , explicó Narciso Miguel que agradeció el respaldo de la Diputación, la Junta de Castilla y León y el European Mycological Institute (EMI) en el camino para conseguir la IGP de la trufa, a la vez que puso en valor la red institucional de la provincia para impulsar este producto como la Escuela de Ingeniería Agrícola o el Centro de los Alimentos, entre otros.

Los avances en la IGP de la trufa de Soria se dieron a conocer ayer en el marco del seminario científico-técnico de la Feria de la Trufa que fue el prolegómeno del certamen que reúne este fin de semana a productores y consumidores en Abejar.

Profesionalización

Narciso Miguel indicó que la celebración de seminarios de estas características son muy necesarios para los productores que necesitan herramientas para la profesionalización. Máxime cuando es un sector que no ha parado de crecer en la provincia.

En los últimos cuatro años se ha cuadruplicado el número de productores y si las ayudas se mantienen como hasta ahora «el crecimiento va a ser importantísimo», agregó Narciso Miguel, que subrayó las enormes posibilidades que tiene la provincia de Soria y la condiciones de terrenos y altitud con los que no cuentan otras provincias del país.

El seminario, organizado por EM, reunió a diversos expertos en el conocimiento de la trufa para divulgar, entre otros aspectos, los avances conseguidos en los últimos años, así como las actuaciones internacionales.

Robert Chang, director del Festival de la Trufa de EEUU. Expuso que en el país americano el cultivo es apenas significante, por el clima y las condiciones del terreno. Solo hay 18 fincas donde se cultivan la producción natural no existe, por ello el 98% del producto que se consume procede la exportación que, a su vez, podría mejorar con Europa si los tiempos de viaje fuesen más cortos.