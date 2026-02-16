Los bomberos de la Diputación de Soria 'se multiplican' ante el episodio de inundaciones

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las inundaciones en Soria han obligado a los bomberos de la Diputación Provincial a 'multiplicarse' en los últimos días. Desalojos de viviendas, rescates animales, sótanos anegados o cortes de carreteras han dejado tres jornadas muy intensas en la provincia.

Los bomberos de la Diputación del Parque de la Ribera, que unifica los de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, recibieron a las 5.50 sábado una llamada del 112 alertando de que un vecino de El Burgo de Osma tenía el sótano inundado. Al contactar con el alertante comunicó que el río Ucero estaba con un caudal exagerado y su calle era colindante al río. Los sumideros de los sótanos rebosaban agua.

A las 8.20 horas contactó con los bomberos Daniel García (alcalde de San Esteban de Gormaz) pidiendo colaboración profesional y de voluntarios por la crecida del Río en todas las casas aledañas a la Rambla, en la parte central del pueblo, el desalojo del Camping, la evacuación de gente de las empresas del polígono de la Tapiada, la revisión del pueblo de Pedraja y la carretera de Soto. También para dar información a propietarios de las casas aledañas en la carretera de Atauta y ante la aconsejable evacuación a los propietarios. Se cortaron determinados accesos del pueblo y polígono industrial en prevención.

Una vez realizadas las labores prioritarias de aviso a empresas y vecinos junto con el desalojo del Camping, se centraron, junto con vecinos y colaboradores, en la creación de un dique de zahorra y sacos con el fin de salvar unas casas en la zona de la Rambla. Posteriormente se ejecutó un dique de sacos en una de las puertas de la residencia de mayores, dejando la otra puerta accesible al paso, pero con sacos preparados para poderla tapiar también si hubiese sido necesario.

Una vez terminadas estás tareas se realizó con el sargento de Bomberos un balizado de nivel en diferentes partes del río con unos kilómetros de diferencia entre balizas para tener un control del caudal. Finalmente se hizo una revisión de calles cortadas y se cortó el tráfico en la N-110, ya reabierto el domingo.

El domingo 15 de febrero a primera hora y junto con el sargento de Bomberos y el alcalde se revisaron zonas y se valoró la restauración del tráfico en carretera de Atauta. A primera hora la carretera de Atauta seguía con una zona anegada de agua. Los bomberos localizaron sumideros, levantaron arquetas, las revisaron con bicheros y posicionaron vallas para señalizar las arquetas.

Parque de bomberos de Almazán

Los bomberos de la Diputación de Soria de la zona de Almazán, en el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero, fueron requeridos por numerosas incidencias derivadas todas ellas por las crecidas del río Duero a su paso por el término municipal de Almazán. Estás incidencias consistieron en la entrada de agua en diferentes inmuebles de la avenida de Soria. Tres inmuebles, viviendas unifamiliares, resultaron afectadas en sus patios traseros por acumulación de agua afectando a unos depósitos soterrados de gasoil. En ningún momento se comprometió la seguridad de personas. El último de los inmuebles sí que se vio afectado en el interior del mismo por entrada de agua, quedando "sin posibilidad de habitabilidad".

Se dio asistencia también al personal técnico de la empresa Sarrió en la reparación del colector para captación de agua que estaba afectado por la fuerza del agua, doblando los collarines de unión en sus tuberías y dejando fuera de servicio las bombas. Sólo se vio afectada la producción durante un tiempo hasta la resolución del mismo.

Se revisaron y señalizaron diferentes balsas de agua en carreteras junto con Guardia Civil de tráfico. Por último los bomberos del parque de la Diputación en Almazán, tras solicitud de un vecino del pueblo, propietario de unos animales, procedió rescate de unos perros en una finca aledaña al cauce del río. En este rescate se consiguió sacar con vida a un perro adulto y cuatro cachorros, en algunos puntos del terreno se alcanzó un metro y medio de profundidad. Los animales se encontraban en el interior de diferentes cobertizos y estaban subidos a elementos que estaban flotando, permitiéndoles aguantar vivos hasta el rescate por parte de bomberos.

El resto de las incidencias consistieron en inspecciones técnicas a lo largo del cauce revisando mediante testigos y marcas para controlar la subidas o bajadas del caudal, al igual que revisión de puntos críticos. Desde los bomberos adnamantinos se agradeció expresamente la colaboración con Policía Local de Almazán, Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico y personal del Ayuntamiento de Almazán.

Actuaciones del Parque de Bomberos de Soria

Las actuaciones en Garray del Parque de Bomberos de Soria capital, se enmarcaron dentro del convenio de colaboración, por el que la institución provincial aporta la cuantía de 500.000 euros, para que atiendan las incidencias en los 30 kilómetros a la redonda de la capital.