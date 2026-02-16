Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: Viviendas, negocios y vehículos dañados tras las inundaciones en San Esteban de Gormaz

San Esteban de Gormaz vive un periodo de calma con la incertidumbre de nuevas riadas, tiempo de valorar daños y limpiar sin quitar el ojo del caudal del río

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Tras la devastación que causó la riada a su paso por San Esteban de Gormaz, en donde varias viviendas y negocios se vieron inundados, hoy es momento de valorar los daños que causó el cauce desbordado del Duero, un periodo de calma tensa ya que las previsiones auguran nuevas crecidas.

Recorrer las zonas del cauce del río es contemplar la devastación que el agua desbocada deja allá donde pasa, no hay que lamentar daños personales, sin embargo, allá donde el agua entró, las pérdidas económicas pueden ser cuantiosas.

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida

Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecidaMARIO TEJEDOR

Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz

tracking