En imágenes: Viviendas, negocios y vehículos dañados tras las inundaciones en San Esteban de Gormaz

Tras la devastación que causó la riada a su paso por San Esteban de Gormaz, en donde
varias viviendas y negocios se vieron inundados, hoy es momento de valorar los daños que causó el cauce desbordado del Duero, un periodo de calma tensa ya que las previsiones auguran nuevas crecidas.
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz
Diverso mobiliario urbano, vehículos, viviendas y negocios han sido afectados por la crecida MARIO TEJEDOR
Daños tras la riada en San Esteban de Gormaz