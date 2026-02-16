Un camión de Conservación de Carreteras inutilizado tras soltarse la tolva de un silo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un suceso cuando menos llamativo jalona la carretera N-122 en Soria poco antes de dar paso a la A-11 en La Mallona. Un camión de Conservación de Carreteras equipado con cuña quitanieves ha quedado inutilizado y sepultado parcialmente el sal tras soltarse la tolva de un silo mientras cargaba fundente. La rotulación indica que se trata de un vehículo asociado a la red estatal de carreteras.

El camión, claramente dañado tras caer la tolva y una gran cantidad de sal.MARIO TEJEDOR

Las imágenes permiten apreciar cómo al soltarse la tolva ha caído una gran cantidad de sal sobre el remolque. Las protecciones laterales del depósito de gasóleo se han desprendido en parte y por la forma en la que se apoyaba el camión, posiblemente haya partido el eje. La zona ha quedado precintada.

Posiblemente se haya roto el silo al abrir la tolva, dejando una imagen desde luego poco común. Quizás la alta humedad de los últimos días haya añadido peso a la carga de sal, aunque en todo caso son simplemente posibilidades.

Curiosamente este medio vio en primera persona en la mañana del martes 10 de febrero cuando se desplazaba a la realización de un reportaje de otra cuestión cómo un camión cisterna recargaba este silo, así que al menos parte de la sal llegó recientemente al receptáculo.

Un suceso que llama la atención de los conductores que se añade a unos días complicados para los trabajadores de Conservación de Carreteras y Vías y Obras de las distintas instituciones. Las inundaciones han obligado a cortar carreteras y a realizar barreras de contención en una labor que en la mañana de este lunes aún tenía nueve tramos cortados.