La Diputación de Soria inyecta 250.000 euros a relevo e inversión empresarial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Soria aprobó ayer por unanimidad la puesta en marcha de dos convocatorias de ayudas con remanentes del Plan Soria 2025 para respaldar el relevo generacional y la inversión empresarial con 250.000 euros.

Se trata de dos líneas estratégicas que tienen como finalidad favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fijar población en el medio rural de la provincia.

La segunda convocatoria de subvención destinadas a Apoyar el Relevo Generacional de Negocios del Medio Rural, Plan Soria 2025, cuenta con una partida presupuestaria de 75.000 euros ; y su plazo de solicitud es desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria hasta el 30 de abril de 2026 y el objeto de la subvención es apoyar el traspaso o compraventa de negocios rurales, ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Esta ayuda está diseñada para facilitar el relevo generacional de pequeños negocios en el medio rural, evitando su cierre y garantizando la continuidad de servicios y empleo en los municipios de la provincia.

En la primera convocatoria de 2025 se presentaron tres solicitudes, concediéndose finalmente una ayuda por importe de 25.000 euros. Con esta nueva convocatoria, la Diputación busca ampliar el número de beneficiarios y seguir fomentando la creación de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial rural, compuesto en gran medida por pequeños negocios que sostienen la economía y la vida diaria de los pueblos.

La Comisión de Reto Demográfico también dictaminó la convocatoria de ayudas destinada a financiar Proyectos de Inversión Empresarial, Plan Soria 2025, con una partida de 175.000 euros; su plazo de solicitud es desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria hasta el 30 de abril de 2026 y el objeto de la convocatoria es apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes mediante la cofinanciación de las inversiones necesarias para el arranque o modernización de la actividad empresarial.

Esta línea está orientada a apoyar inversiones que permitan la creación, ampliación o modernización de empresas en la provincia, favoreciendo la generación de empleo y la diversificación económica.

El diputado de Reto Demográfico, Daniel García, destacó que esta línea pretende impulsar la inversión en las pequeñas y medianas empresas de la provincia, que son la base del tejido productivo, aportando hasta el 35% de la inversión a realizar con una inversión máxima de 20.000 euros, lo que puede suponer una subvención máxima de 7.000 euros.

Estas dos líneas de ayudas forman parte del Plan Soria 2025, una estrategia de la Diputación Provincial de Soria, financiada por la Junta de Castilla y León, destinada a hacer frente al reto demográfico, apoyar a los municipios y promover el desarrollo económico y social de la provincia, garantizando que las oportunidades lleguen a todos los rincones del territorio.