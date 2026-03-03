Los vecinos de Navaleno enviarán escritos en los que expresarán el "miedo" tras los sucesivos altercados con un vecino

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo ayer de nuevo al vecino que se atrincheró con sus hijos en el domicilio hace un mes. Esta vez por causar daños en vehículos. Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se le atribuye un delito de daños al ser el presunto autor de la rotura de retrovisores en dos coches. Pasará a disposición judicial.

Se trata del mismo hombre que hace unas semanas causó graves altercados en el colegio, lo que movilizó a los padres de los escolares que decidieron no llevar a los niños al centro hasta que no se tomaran medidas extraordinarias de vigilancia. La situación se normalizó con la contratación de un vigilante en el edificio y el refuerzo de patrullas de la Guardia Civil.

El último de los altercados, por el que ha sido detenido, se produjo hace unos días. Al parecer el hombre acudió a un supermercado, donde ya tuvo una actitud inapropiada. Posteriormente, en la calle escupió a una persona y seguidamente causó daños en varios coches que se encontraban estacionados.

Este último incidente ha avivado la preocupación y el miedo entre los vecinos de Navaleno, según informaron fuentes vecinales a este periódico, ya que, al parecer los vehículos dañados pertenecían a personas que tenían vinculación con su esposa e hijos.

Precisamente, su familia no reside ya en el municipio pinariego y se encuentra bajo el sistema de protección de víctimas de violencia de género desde que se detuvo al hombres por los hechos relacionados con el altercado del colegio y el atrincheramiento en su domicilio, en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil.

Otro de los hechos que protagonizó fue el pasado mes de noviembre en el centro de salud de San Leonardo, donde causó destrozos e hirió a un guardia civil con un palo, después de amenazar a los sanitarios y a los agentes.

La sucesión de hechos delictivos por parte de este delincuente ha puesto en alerta al Ayuntamiento y a los vecinos de Navaleno que se preguntan «¿qué será lo siguiente que haga?».

Por ese motivo, el pasado viernes se celebró una reunión entre ayuntamiento y vecinos para explorar las medidas que se pueden adoptar ante los problemas de convivencia que genera este individuo y que tienen en vilo a la población, «parece que hasta que no pase algo gordo no hacen nada», explica una vecina a este periódico.

Del encuentro se acordó dejar constancia pública y manifestar, a través de escritos individuales, «el miedo que tienen y la inquietud que hay en el pueblo ante los últimos hechos acaecidos», según explicó el alcalde, Luis José Lucas, quien aseguró que «queremos hacer público que hay miedo». Estos escritos se van a dirigir a la Guardia Civil, a la Subdelegación del Gobierno y a Servicios Sociales.

El Ayuntamiento ofrecerá asesoramiento a los vecinos para formalizar su escrito que se podrá tramitar desde la Ventanilla Única con la que cuenta el Consistorio.

Además, el propio Ayuntamiento también enviará sus escritos a las mismas instituciones, con el objetivo que se tomen medidas, «porque el Ayuntamiento no tiene competencias y no sabemos cómo actuar porque es una situación delicada, pero también es un problema para el pueblo».

En este sentido, el alcalde reclamó que «se tomen cartas en el asunto» y reiteró que existe miedo entre la población porque el comportamiento de esta persona es conflictivo, recordó que ha manifestado en público que era «un profeta y un enviado de Alá».

Durante la jornada de ayer se reforzó la vigilancia policial con más patrullas en el horario de entrada del colegio. Los padres de los escolares de Navaleno fueron los primeros en poner en aviso del problema que generaba este vecino. Educación contrató un vigilante que está en el centro durante todos los días lectivos.