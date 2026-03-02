Detenido otra vez el vecino de Navaleno que se atrincheró con sus hijos, ahora por daños en vehículos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Navaleno por causar daños a varios vehículos del pueblo. Según informaron fuentes de la Subdelegación el detenido pasará a disposición judicial. Los daños han sido la rotura de los retrovisores en dos coches.

El detenido es la misma persona que causó altercados en el colegio hace unas semanas por lo que hubo una movilización de los padres de los escolares que no llevaron a los niños al colegio hasta que no se tomaron medidas de seguridad, con la contratación de un vigilante y el refuerzo policial de guardias civiles.

Este último incidente ha avivado la preocupación y el miedo entre los vecinos de Navaleno, según informaron fuentes vecinales a este periódico, ya que el detenido ha protagonizado más episodios violentos. Al que tuvo lugar en el colegio, donde entró para llevarse a sus hijos, se suma otro que se produjo en el centro de salud de San Leonardo hace unos meses.

El detenido cuenta con antecedentes policiales por un delito de violencia de género, por el que fue también detenido el pasado mes de enero tras sacar a los niños de clase y atrincherarse en su domicilio, por lo que fue necesario la intervención de la Guardia Civil.

El pasado sábado se celebró una reunión entre ayuntamiento y vecinos para explorar las medidas que se pueden adoptar ante los problemas de convivencia que genera este individuo y que tiene en vilo a la población, “parece que hasta que no pase algo gordo no hacen nada”, explica una vecina.