Plan urbanístico para el barrio de 'Los Prados' en Ólvega para el que expropiarán 79 fincas a unos 200 propietarios

Parcela en la que está previsto el desarrollo de vivienda en Ólvega.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León inicia el procedimiento del Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector S-1 ‘Los Prados’, en Ólvega, en el que se contempla la construcción de 237 viviendas.

Par a la construcción de este sector la expropiación de terrenos afecta a unos 200 propietarios de las 79 fincas afectadas por acometer este desarrollo urbanístico. El 'Boletín Oficial de Castilla y León' publicó ayer la relación de afectados.

El Plan Regional de ámbito territorial Residencial del sector S-1 ‘Los Prados’ en Ólvega (Soria) está promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y prevé la construcción de 237 viviendas, con una inversión de 37 millones de euros.

El residencial Los Prados se desarrollará a través de un de un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) que garantiza la agilidad de la tramitación urbanística, que prevé que a finales del verano del año que viene se liciten las obras.

La propuesta de este instrumento de ordenación del territorio aborda la ordenación detallada completa de un ámbito de suelo urbano no consolidado delimitado, pero no ordenado por las Normas Urbanísticas Municipales de Ólvega.

Se parte para ello de las condiciones ya establecidas por el instrumento de planificación general, aunque se precisa su límite y se reconsideran íntegramente las condiciones de ordenación que, con carácter indicativo, recogían las Normas Urbanísticas Municipales para este ámbito, según se recoge en la publicación del Bocyl, que saca a información pública la relación de parcelas de particulares afectadas por el desarrollo de esta nueva área residencial.

Se creará un nuevo barrio residencial en Ólvega de calidad, con diversidad funcional y tipológica (viviendas colectivas y unifamiliares, diferentes formas de agrupación) y una elevada presencia de dotaciones urbanísticas, que se articule además con el centro urbano del pueblo, contribuyendo la nueva estructura urbana a la mejora general del tejido de su entorno.

Para ello se da continuidad a estructuras viarias y espacios libres, concretando algunas de las propuestas que en relación con estas dotaciones ya realiza el instrumento de planificación general municipal.

El pasado mes de febrero se resolvió formular el informe ambiental estratégico de este Plan Regional de ámbito territorial residencial del sector S-1, determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica.

Las viviendas, encuadradas en este plan, que presentó el pasado mes de noviembre en Ólvega el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, forman parte del programa autonómico ‘Emprendedores’ para proporcionar vivienda en zonas rurales con intensa actividad industrial y demanda de hogar por las personas trabajadoras.

Las viviendas saldrán a la venta y al alquiler, con preferencia para los jóvenes. En concreto, los menores de 36 años tendrán un descuento del 20 % en el precio, asumido a partes iguales entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria.