Garray valora en un millón de euros los daños por las inundaciones de febrero

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La factura de los daños por las inundaciones del mes de febrero sigue creciendo en la provincia de Soria. En Garray, después del balance que ha realizado el Ayuntamiento, el coste se eleva a un millón de euros.

Los destrozos se han localizado caminos, mobiliario urbano, alumbrado, en el campo de fútbol, el vallado de la Dehesa y en el sistema de bombeo y el cuadro de luces que quedó anegado con las inundaciones.

El Ayuntamiento ha sobrevolado con un dron, las riberas de los ríos Tera y Duero y se han fotografiado todos los destrozos. La alcaldesa, María José Jiménez, explicó la pradera del río Tera ha sido una de las zonas más azotadas por estas riadas.

Garray ha sido una de las localidades más afectadas por las inundaciones que fueron una consecuencia del desembalse de Cuerda del Pozo que se realizó por el tren de borrascas que asoló el mes de febrero. Las incesantes lluvias y el deshielo durante varios días seguidos generó un importante aumento de caudal de ríos y arroyos.

Las inundaciones en Garray, localidad que suele estar acostumbrada a estos episodios durante los temporales, obligaron a intervenir a los bomberos los primeros días, ya que alcanzó sótanos de algunos edificios e incluso merenderos cercanos al cauce del río.

También tuvieron que intervenir para acceder a la depuradora y reiniciar su funcionamiento y fue necesario habilitar un acceso alternativo para garantizar el acceso a los trabajadores de la fábrica de Soria Natural que estuvo 6 días sin actividad.

Si algo ha caracterizado a este temporal ha sido prolongado en el tiempo, lo que ha dificultado el acceso a las zonas inundadas, «a lo mejor, luego detectamos más desperfectos», manifestó la regidora de Garray, que anunció que ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero permiso para limpiar el cauce del río, así como solicitará el pago de los trabajos de drenaje que realizó el Ayuntamiento de Garray el pasado mes de octubre y que asciende a 12.000 euros, «si no hubiésemos hecho este trabajo no sé lo que habría pasado», puntualizó la alcaldesa.

Todos los ayuntamientos afectados han comenzado a realizar el balance de daños por las inundaciones para reclamar subvenciones al Gobierno que ha ampliado el plazo hasta el día 17 para hacer esta solicitud.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Soria se han facilitado formularios y asesoría a los ayuntamientos afectados para que puedan realizar los trámites.

El marco aplicable parte de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2026 para emergencias ocurridas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.