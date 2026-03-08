El cañón más desconocido de Soria que encierra un formidable pantano vigilado por buitres: querrás visitarlo de nuevo

Una ruta por uno de los lugares más bellos y desconocidos de SoriaHDS

Publicado por Verónica Reglero Soria

A no mucha distancia de El Burgo de Osma, el turista que se acerque a Soria a empaparse de sus bellos paisajes y a practicar senderismo puede disfrutar de una joya no muy conocida ni siquiera por los propios sorianos: el embalse de Vildé.

Un lugar que sorprende al visitante por su geografía ya que está rodeado de formaciones rocosas y presenta aguas azul verdoso procedentes del río Caracena. Pero es que aún hay más, ya que en este lugar habita el buitre leonado.

Es uno de los parajes que a pesar de ser poco conocido, "merece mucho la pena visitar", tal y como recoge la web municipal del Ayuntamiento de El Burgo que añade: "Un entorno precioso por descubrir, colmatado por una pequeña presa y encajonado en la hoz por la que discurre, crea un espacio natural maravilloso".

Este enclave ofrece la oportunidad de poder realizar una ruta de senderismo, caminando por la parte alta y disfrutando con el vuelo de los buitres y observando las buitreras en la zona del barranco siempre en contacto con la naturaleza.

La presa se construyó en el año 1975, para el aprovechamiento agrícola antes de que sus aguas confluyan con las del Duero. Tiene una superficie de 65 hectáreas, una capacidad de 1 hectómetro cúbico y es de materiales sueltos con núcleo de arcilla.

Una de las zonas de baño de Soria con uno de los parajes más espectaculares, que ofrece además alternativas de turismo activo como la ruta que comienza en Villanueva de Gormaz y, sigue el trazado del río pasando por el cañón de Vildé.