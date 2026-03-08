Heraldo-Diario de Soria

XXVIII Exaltación de la corneta, tambor y bombo en Ágreda 2026: las fotos

Una cita ya tradicional que reúne a diferentes cofradías procedentes de Aragón, La Rioja, Navarra y Soria

Este encuentro marca el inicio del ambiente previo a la Semana Santa.

Este encuentro marca el inicio del ambiente previo a la Semana Santa.

Gonzalo Monteseguro
Soria

Ágreda acoge la XXVIII Exaltación de la corneta, tambor y bombo, un evento consolidado que congrega a cofradías de Soria, Aragón, La Rioja y Navarra. Esta cita marca el preámbulo solemne de la Semana Santa en la localidad. Los actos dieron comienzo en Plaza Mayor de la localidad con una exhibición de ritmos y toques procesionales por parte de todas las agrupaciones.

