XXVIII Exaltación de la corneta, tambor y bombo en Ágreda 2026: las fotos

Ágreda acoge la XXVIII Exaltación de la corneta, tambor y bombo, un evento consolidado que congrega a cofradías de Soria, Aragón, La Rioja y Navarra. Esta cita marca el preámbulo solemne de la Semana Santa en la localidad. Los actos dieron comienzo en Plaza Mayor de la localidad con una exhibición de ritmos y toques procesionales por parte de todas las agrupaciones.