La exaltación de la corneta en Ágreda reúne a 8 cofradías

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un total de ocho cofradías participaron este sábado en la Exaltación de la Corneta, Tambor y Bombo celebrada en Ágreda, dentro de los actos de la Semana Santa 2026, contando con la anfitriona, la cofradía de la Santa Vera Cruz. La climatología, con lluvia intermitente desde primera hora de la mañana, obligó a que el encuentro se celebrara bajo cubierto, concretamente en el centro cívico.

Las cofradías participantes fueron la Vera Cruz de Almazán; la Oración en el Huerto de los Olivos, de Novallas, (Zaragoza); Grupo de Tambores y Matracas Interpasos, de Calahorra (La Rioja); la Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, Jóvenes, de Calatayud (Zaragoza); Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción, de Murchante (Navarra); Cofradía de la Vera Cruz, de Pradejón (La Rioja); Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz, Adultos, de Calatayud (Zaragoza); y Cofradía de la Vera Cruz, de Ágreda, que cerró el encuentro, el cual alcanzó su vigésimo-octava edición.

La hermandad agredeña ha incorporado este año a nuevos entrantes, que participarán en la procesión del Viernes Santo. Son los siguientes: Carlos López García; Juan Carlos Mihi García; Diego Bator Pelarda; Javier Bajo Sevillano; Alfredo Ruiz Marín y Álvaro Hernández Jiménez.

La banda de Ágreda participará el próximo sábado 14 en la exaltación que tendrá lugar en Almazán. Esta banda está en proceso de constituirse en agrupación, según indicó el presidente de la cofradía, José Vicente Ruiz.