Carteles para tres Semanas Santas de Soria

Las tres Semanas Santas sorianas que tienen declaración de interés turístico ya tienen sus carteles anunciadores gracias a la Diputación Provincial. Se trata de las celebradas en Soria, El Burgo de Osma y Ágreda.

La diputada responsable del área de Turismo, Elia Jiménez, destacó ayer, en la presentación de los carteles anunciadores, la importancia de estas celebraciones que año tras año recuperan parte de la historia provincial y especialmente en los pueblos que vuelven a ver crecer el número de visitantes que se acercan a todos los rincones provinciales para compartir esta celebración de religiosidad popular.

En este sentido agregó que estos tres municipios «son la ventana de Soria al país», pero que todos los pueblos de la provincia mantienen viva las tradiciones religiosas cada una con sus peculiaridades.

El tesorero de la Cofradía de los Misterios y el Santo Entierro de Cristo de El Burgo, José Antonio Caamaño, explicó que la fotografía que ilustra el cartel es de la fotógrafa Elián Izquierdo Crespo, titulada ‘Cristo Yacente ante la Catedral burgense’, que reproduce la talla de Jesús en el Sepulcro, talla de escayola y madera, de autor anónimo de 1903.

Caamaño subrayó que este año han tenido un aumento de más de cien cofrades, con lo que la cifra total supera los 600. Una de las novedades de las procesiones es la acontecida en la procesión del Sábado Santo alrededor de las murallas.

La tesorera de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Ágreda, Sofía Vicente, explicó que este año el cartel de la Semana Santa es una imagen de la Virgen de los Dolores que es la que ganó el concurso puesto en marcha por primera vez, con el objetivo de disponer de buenas fotografías. El autor es Ángel García Lumbreras.

La cofradía de Ágreda presenta como principal novedad la incorporación de siete nuevos cofrades, a los que se les está realizando los famosos trajes de los felipecuartos, con donativos y ayudas de personas que ayudan en la costura.

Una incorporación muy importante, debido al número tan limitado de cofrades que tienen. El vocal de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Soria, Manuel Cascante Iglesias, puso en valor el cartel de la capital corresponde en esta ocasión a un paso secundario pero de gran significado, como es el Cristo Crucificado que abre la procesión del Santo Entierro y además acompaña en los sepelios de los hermanos difuntos de esta cofradía.

Desde la junta General de Cofradías de Soria se sigue trabajando para conseguir que sea declarada la Semana Santa de Soria capital como de Interés Turístico Nacional, y largo camino que comenzaron el año pasado. Una Semana Santa de Soria que sigue siendo sobria, austera, devocional y típicamente castellana.

Cascante explicó que siguen siendo muchos los sorianos que se suman a la celebración de la Semana Santa capitalina donde las procesiones movilizan a más de 2.000 cofrades.