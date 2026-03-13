El pueblo de Soria que tendrá su oficina de turismo junto a uno de los cubos de la antigua muralla

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha sacado a licitación la construcción de la nueva oficina de turismo por un importe de 279.997 euros. El plazo para presentar ofertas concluye el día 26 de marzo y el plazo de ejecución será de cinco meses, a partir del 13 de abril.

El edificio se levantará en un terreno, propiedad del Ayuntamiento, que derribó las construcciones anteriores. Estará ubicado en el casco urbano en el acceso al conjunto histórico. Se encuentra rodeado de inmuebles de características similares a la que había y destaca la presencia de un torreón, antes adosado a un edificio de los que se derribaron.

El edificio previo constaba de dos volúmenes de tres y cuatro plantas, el cual se derribó para hacer posible esta actuación. Según se recoge en el proyecto, la nueva edificación pretende reproducir los dos volúmenes preexistentes con un programa sencillo, desarrollado en dos plantas que albergará una oficina de turismo y unos espacios de uso cultural o almacén.

El proyecto ha tratado de dar mayor relevancia al torreón, de modo que éste contará con mayor altura que los aleros de los dos nuevos cuerpos de edificación.

En el interior, se reserva un espacio de transición a modo de patio, de manera que el lienzo interior de éste servirá de fachada o vista interior a los nuevos espacios que se abren a éste a través de un amplio ventanal. Presumiblemente, en el área correspondiente a este patio pueden aparecer restos arqueológicos pertenecientes a las arquitecturas defensivas previas.

A lo largo del año pasado se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas, dado que el terreno en el que se va a llevar a cabo la construcción se encuentra entre un cubo y un torreón que pertenecen al antiguo recinto amurallado.

El Hub de innovación turística de San Esteban de Gormaz es un ambicioso proyecto que formará parte de la estrategia municipal de desarrollo donde el turismo se erige como un eje esencial de transformación socioeconómica.

Tiene como objetivo la creación de un espacio disruptivo de turismo supramunicipal, que permita a los visitantes vivir una experiencia innovadora y versátil a través del vínculo que se creará entre el excelso patrimonio, la diversa oferta cultural, y las tecnologías más avanzadas.

Ésta es una de las actuaciones que impulsa el Ayuntamiento de San Esteban en materia de turismo y patrimonio, entre las que se encuentra también la musealización del Molino de los Ojos y la consolidación de varios tramos de muros y torreones que conformaron el entramado de la fortaleza medieval.