Una asociación de pescadores limpia dos ríos de Soria y saca residuos para no dar crédito

La Asociación de Pescadores Deportivos de los Ríos Abión y Ucero organizó la actividadSANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo Creado: Actualizado:

Una asociación de pescadores de Soria ha limpiado dos ríos de la provincia, con un resultado bastante sorprendente. Esperaban encontrar basura y así fue, pero los residuos se salen de los típicos: desde un televisor, pasando por una enorme rueda hasta dos cráneos de venado con sus respectivas cornamentas.

Se trata de la Asociación de Pescadores Deportivos de los Ríos Abión y Ucero que este sábado realizó una amplia jornada de limpieza fluvial que se prolongó desde las nueve de la mañana hasta aproximadamente las seis de la tarde, o sea, unas nueve horas. La iniciativa, que reunió a numerosos voluntarios, fue calificada por la organización como “muy satisfactoria”, tanto por el trabajo realizado como por el impacto ambiental conseguido.

El presidente de la asociación, Miguel Ángel Lafuente, valoró positivamente el desarrollo de la actividad. “Ha ido bastante bien”, señaló, aunque reconoció que “acabas bastante cansado” tras una jornada tan exigente. Durante el recorrido encontraron “desde electrodomésticos, neumáticos de coche, blíster de pastillas hasta restos de compresas o juguetes”, una muestra de la variedad y cantidad de residuos que se acumulan en los cauces.

Para abarcar la mayor extensión posible, los participantes se organizaron en tres cuadrillas. Una de ellas se encargó de la Hoz del Abión, otra trabajó en el tramo comprendido entre la travesía de El Burgo de Osma y la autovía, y la tercera actuó en la parte baja del Ucero, que según Lafuente es “la zona donde más se acumula la suciedad”, además de ser un área “más sucia de vegetación, contaminación, etc.”. A lo largo de la jornada se retiraron todo tipo de objetos, aunque predominaban los plásticos y el corcho blanco, dos de los residuos más habituales y perjudiciales para el ecosistema fluvial.

La actividad fue descrita por los participantes como “muy bonita”, tanto por el trabajo en equipo como por la satisfacción de ver los cauces más limpios. Desde la asociación destacan que este tipo de acciones no solo mejoran el estado de los ríos, sino que también fomentan la conciencia ambiental entre vecinos y visitantes en un entorno natural de gran valor.