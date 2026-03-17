Golmayo se queda fuera del Gran Prix

Concurso del Gran Prix que todos los años organiza el Ayuntamiento de Golmayo en las fiestas de Camaretas.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Golmayo se ha quedado sin su sueño de participar en el concurso de Televisión Española El Gran Prix, que presenta el conocido Ramón García y que cuenta con numerosos seguidores

Cantalejo (Segovia) ha sido el pueblo de Castilla y León el que ha resultado agraciado en el sorteo que se ha celebrado hoy en Madrid. Golmayo pasó el primer corte y resultó preseleccionado, pero el sorteo, celebrado ante notario, no le ha dado el empujón definitivo para acudir al concurso en el que se habría medido con otros pueblos de España.

La preselección había causado una gran expectación entre los vecinos, tanto entre los interesados en participar en las pruebas, como entre los que querían acudir como público, para apoyar al equipo, el día de la grabación.

El concurso se emite en verano y para ello se seleccionan varios pueblos para miden su destreza, habilidades y conocimiento en las pruebas que prepara el equipo de Radio Televisión Española, donde se emite.

La cadena pública ha ampliado para este años a doce el número de pueblos participantes y ha abierto la horquilla a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes, frente al límite previo de 5.000 a 10.000.

Este año, además de Cantalejo participarán: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).