El pueblo de Soria en el que se promueven parcelas para 28 unifamiliares

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Un promotor impulsa en Vinuesa un desarrollo urbanístico para habilitar 28 parcelas dirigidas a la venta de particulares que quieran construir unifamiliares, en el que se contempla una inversión de 380.527 euros, según se recoge en la memoria del proyecto.

Se trata de un estudio de detalle, ubicado en el entorno de la calle Lavadero, en el este de la localidad, en una zona desplazada hacia el sur de la carretera. En el norte se encuentra la calle Lavadero y en su alineación contraria hay una construcción que el Ayuntamiento está rehabilitando como centro cívico municipal.

En la zona hay viviendas que se construyeron a finales de los años 80. La Unidad de Ejecución U3, de la que forma parte la unidad que se quiere desarrollar este estudio de detalle, está limitada por el arroyo Remunicio por el este, y por el oeste por otro cauce de agua. La superficie catastral de la parcela original asciende a 2.457 metros cuadrados.

El desarrollo urbanístico tiene como resultado un total de 28 parcelas que cuentan con una superficie de entre 200 y 395 metros cuadrados y una edificabilidad de 150 metros cuadrados. Solo hay una más grande que las demás que alcanza los 1.620 metros cuadrados. Los viales contarán con una superficie de 1.503 metros cuadrados, las zonas verdes serán 906 metros cuadrados y el equipamiento 911 metros cuadrados.

Esta promoción se une a otra similar de otro particular que también impulsa otras 9 parcelas también dirigidas a la venta para la construcción de unifamiliares.

Necesidad de vivienda

El alcalde del municipio pinariego, Juan Ramón Soria, admitió que existe necesidad de vivienda en Vinuesa, tanto para primera como para segunda residencia. Desde el Ayuntamiento se valora la solicitud de construir viviendas de protección oficial, la última se edificó hace 20 años, «para evitar que los jóvenes se marchen a vivir a la capital por falta de vivienda», explica Soria.

Hace unos años, desde el Ayuntamiento se reactivó la culminación de la construcción de 17 pisos que se habían quedado a medias a causa de la crisis de 2008 y se vendieron todos, la mitad de ellos para segundas viviendas.

El regidor subraya que Vinuesa es un municipio turístico y ello se ha convertido en un hándicap en materia de vivienda porque los propietarios que no las usan como segunda residencia las han convertido en pisos turísticos.

Desde que Juan Ramón Soria entró en el Ayuntamiento ha puesto e marcha distintas iniciativas para facilitar vivienda. La primera fue rehabilitar una casa municipal, dentro del programa Rehabitare, que la emplea de manera temporal para atraer familias al pueblo.

Desde entonces ya han sido seis las familias que se han asentado en pueblo, a las que también se les facilita la búsqueda de empleo. El Ayuntamiento trabaja desde hace dos años con la Fundación Afma de Barcelona, y se ofrece a los nuevos vecinos esta vivienda durante 6 meses.

Ahora, el Ayuntamiento también estudia la posibilidad de rehabilitar las viviendas que pertenecen a la Fundación de los Pobres de Vinuesa para ofrecer pisos familias que los necesiten.