La centenaria de Lavapiés que ha viajado por medio mundo y reside en un pueblo de Soria

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Se llama Pilar y acaba de cumplir la friolera de 100 años, entrando así en el selecto grupo de centenarios de Soria, aunque en este caso sea tierra de adopción, ya que nació en Lavapiés (Madrid). Pilar Rodríguez Encinar ha recibido este viernes 20 de marzo un homenaje por parte de la Diputación Provincial, a través del Centro de Acción Social Soria Rural, y por el Ayuntamiento de Quintana Redonda, junto con familiares, autoridades locales y residentes de Fray Pedro Pastor, la residencia en que vive desde hace algo unos tres años.

Hija de Santiago Rodríguez y Adriana Encinar, Pilar fue la menor de la familia, ya que tenía tres hermanos mayores: José, Martín y Gregorio. Desde Lavapiés, pronto se trasladaron a vivir al número 86 de la calle Fuencarral, en el Barrio de Chamberí, donde su familia ejercía la conserjería. Gracias a la ayuda de una maestra conocida de la familia, la centenaria pudo asistir a una escuela municipal en Cuatro Caminos, a la que acudía en metro, y a la vez ayudaba en las tareas de conserjería. En su infancia también le tocó vivir la guerra civil en la capital.

Ya en edad adulta, Pilar conoció en Madrid a Luis Almazán, que procedía de San Esteban de Gormaz y trabajaba de mecánico de vuelo en Iberia, con quien se casó y tuvo una hija, Ana Ruht. Es gran aficionada a la lectura, sobre todo histórica, a escribir, a jugar a las cartas y a bailar en las reuniones que hacía con su marido y sus amigos en la capital.

Pilar trabajó en empresas como IBM o Iberia, donde ejerció como administrativa. Gracias a su trabajo y al de su marido en Iberia, tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo conociendo grandes ciudades, como Nueva York o Paris y exóticas islas como las Galápagos, informa la institución provincial.

Pilar tiene una nieta, Andrea, que reside en Madrid. En 2023, año en que falleció su hija Ana, Pilar se trasladó a vivir a la residencia Fray Pedro Pastor, que gestionaba su sobrino y ahijado Juan Luis, donde reside en la actualidad.

El homenaje ha comenzado sobre las 11.30 horas de este viernes en la residencia de Quintana Redonda, donde el diputado de zona y alcalde de la localidad, Sergio Frías Pérez, le ha hecho entrega de una placa conmemorativa de la efeméride, y el concejal José Antonio Pacheco, le obsequió con un ramo de flores en nombre de toda la corporación.