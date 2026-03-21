Visitamos la Feria del chorizo de Covaleda: estas son las fotos

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega. MonteseguroFoto
Feria del chorizo en Covaleda 2026
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