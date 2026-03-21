Heraldo-Diario de Soria

Visitamos la Feria del chorizo de Covaleda: estas son las fotos

La feria artesanal de este municipio soriano convierte al chorizo en el principal reclamo gastronómico del fin de semana

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega.

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Covaleda celebra la Feria del Chorizo Artesanal este fin de semana, 21 y 22 de marzo. Lo que comenzó como un evento local se ha consolidado como una cita gastronómica de referencia en la provincia de Soria, centrada en la puesta en valor del producto tradicional.

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega.

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega.MonteseguroFoto

Feria del chorizo en Covaleda 2026

Ambiente festivo y gastronómico en el polideportivo de la localidad pinariega.

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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Feria del chorizo en Covaleda 2026

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