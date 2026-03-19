Este pueblo de Soria convierte el chorizo en el plan más sabroso del fin de semana con su feria artesanal

Ambiente en la Feria del Chorizo de Covaleda, donde los visitantes recorren los puestos de productores locales y descubren el embutido artesanal de SoriaRAQUEL FERNÁNDEZ

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Este fin de semana hay planes que no necesitan postureo para convencer. Solo producto. Covaleda, un pequeño pueblo de Soria, vuelve a demostrarlo con la celebración de su Feria del Chorizo Artesanal los días 21 y 22 de marzo. Una cita que empezó como algo local y que hoy se ha convertido en un reclamo gastronómico con identidad propia.

Covaleda y su chorizo artesanal: el origen del plan más sabroso de Soria

El chorizo de Covaleda no se entiende sin su proceso. La elaboración sigue un ritmo marcado por la tradición, con curaciones lentas y recetas que se han mantenido prácticamente intactas con el paso del tiempo. Ese "cómo se hace" es, precisamente, lo que explica todo lo demás.

La feria nace de ahí. De la necesidad de poner en valor un producto que forma parte de la identidad del pueblo. Lo que comenzó como un encuentro para vecinos y productores ha ido creciendo hasta consolidarse como una de las ferias chacineras más reconocidas del país.

Covaleda elige en su Feria del Chorizo a los mejores embutidos.RAQUEL FERNÁNDEZ

La Feria del Chorizo de Covaleda: qué hace especial este plan en este pueblo de Soria

La undécima edición llega este año con novedades y un objetivo claro: seguir mejorando la experiencia sin perder la esencia. El Ayuntamiento de Covaleda lleva semanas ultimando detalles para ofrecer un programa más completo, pensado tanto para quienes ya conocen la feria como para quienes llegan por primera vez.

Uno de los grandes atractivos vuelve a ser el concurso de "El Mejor Chorizo del Mundo", un certamen que cada año gana relevancia y que en esta edición incorpora ajustes en sus bases para ser más exigente en la valoración. Aquí no se premia solo el sabor, se premia el proceso.

Covaleda elige en su Feria del Chorizo a los mejores embutidos.RAQUEL FERNÁNDEZ

Durante todo el fin de semana, el pueblo se transforma. Hay degustaciones, actividades y un ambiente que mezcla lo festivo con lo gastronómico de una forma muy natural.

Ese ambiente se construye sobre un programa que arranca incluso antes del propio fin de semana, con la apertura del recinto ferial el viernes por la tarde, anticipando lo que está por venir. El sábado concentra buena parte de la actividad, con momentos que conectan directamente con la tradición, como el homenaje al gorrino en la plaza mayor o la exhibición de bailes tradicionales acompañados de música en directo, que convierten el centro del pueblo en una escena viva de cultura popular.

A partir del mediodía, la feria entra en su punto álgido con la apertura oficial del recinto y el pregón matancero, que este año corre a cargo del periodista Iván Oliver Juárez Juncal. Es también el momento en el que arranca de lleno el concurso de "El Mejor Chorizo del Mundo", con sus primeras catas clasificatorias, mientras en paralelo se desarrollan actividades pensadas para todos los públicos, desde talleres infantiles hasta demostraciones en vivo de elaboración de chorizo.

Covaleda elige en su Feria del Chorizo a los mejores embutidos.RAQUEL FERNÁNDEZ

La jornada del sábado se completa con propuestas que elevan la experiencia más allá de la degustación, como una masterclass gastronómica con platos elaborados con chorizo, mostrando cómo este producto tradicional puede reinterpretarse sin perder su esencia.

El domingo, la feria baja ligeramente el ritmo pero gana en expectación. Es el día de las decisiones, con la cata final del concurso y el anuncio del veredicto en distintas categorías, desde el chorizo casero hasta el ibérico. Todo culmina con una degustación popular abierta y la clausura del evento, que pone el broche a un fin de semana donde el producto ha sido el hilo conductor.

Y más allá del recinto ferial, el plan se extiende por todo el pueblo. Durante esos días, los bares de Covaleda celebran el certamen de tapas de la matanza, convirtiendo cada rincón en una oportunidad para seguir probando.