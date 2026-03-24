La Junta y la Diputación inyectan 375.000 euros para obras en colegios de la provincia

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria, a través de su Junta de Gobierno Local, dio luz verde este lunes al convenio de colaboración con la Consejería de Educación de la Junta para la reparación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural para los años 2026 y 2027. La institución provincial destina 150.000 euros (40%) que se completan con otros 150.000 euros de la Junta de Castilla y León 40%) a los que hay que sumar unos 70.000 euros que corresponden al 20% restante que corresponde a los ayuntamientos.

La vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, destacó este lunes, durante la rueda de prensa posterior, que aún no se conoce el destino de este montante ya que «las partes deben reunirse una vez se conozcan las necesidades de los ayuntamientos y decidir en qué centros se van a acometer las obras».

También en materia educativa, la Diputación ha aprobado el convenio con los ayuntamientos titulares de Centros de Educación Infantil y Crecemos para su financiación durante este año con un desembolso total de 155.943 euros. En concreto, son 18 municipios a los que se destinan 7.000 euros a cada uno para ayudar en su financiación, lo que supone un total de 126.000 euros. A ellos hay que sumar a Berlanga de Duero que recibe 29.943 euros provenientes de la Gerencia de Servicios Sociales derivada del programa Crecemos, tal y como destacó Jiménez.

Los pueblos beneficiarios son Almarza, Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Langa de Duero, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique y Vinuesa.

Por otra parte, la Diputación aprobó este lunes la concesión de la segunda convocatoria de ayudas del Plan Soria 2025 dirigidas a ayuntamientos para poder rehabilitar viviendas municipales para destinarlas al alquiler social. Se presentaron nueve solicitudes gracias a la incorporación del remanente y se han aprobado cuatro. En concreto, se ha otorgado subvención a Villasayas (24.200 euros), a Castilruiz (22.500 euros) a Medinaceli (22.500 euros) y a Borobia (10.800 euros).

Se han desestiman dos por incumplimiento de las bases, dos por falta de crédito presupuestario y una solicitud del ayuntamiento de Velamazán se declara el desestimiento. Se quedan fuera por falta de presupuesto las solicitudes de Almazán y Almarza. Sin embargo, Jiménez avanzó que en breve saldrá otra convocatoria de ayudas a la rehabilitación de vivienda municipal dotada con 200.000 euros y correspondiente a la partida de 2026, por lo que «todos los municipios interesados, incluidos los dos que se han quedado fuera por falta de crédito, van a poder optar a estar ayudas».

En clave deportiva, dentro del proyecto Turístico Celtiberia Soriana, financiado con Fondos Europeos, María José Jiménez anunció que la Diputación ha adjudicado a la empresa Deporama Eventos la organización, planificación, promoción y ejecución integral del evento deportivo BTT y gravel denominado Desafío Celtiberia Soriana por un importe de 82.885 euros.

En el capítulo de Servicios Sociales se han aprobado dos convenios con Cruz Roja y uno con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias.

En concreto, el convenio con el Comité Provincial de Cruz Roja Soria para el desarrollo de Programas de Asistencia e Integración Social de Drogodependientes cuenta con una partida de 10.000 euros. El año pasado atendió a 140 personas, de las cuales 104 fueron hombres y 36 mujeres.

El convenio con Cruz Roja Soria para la promoción del voluntariado y desarrollo comunitario cuenta con una dotación de 22.000 euros. El año pasado llegó a 811 personas beneficiadas en 127 municipios y fueron 104 los voluntarios vinculados al proyecto.

Por último, el convenio con la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer está dotado con 30.000 euros. El año pasado atendió a 16 usuarios en El Burgo y San Esteban con sesiones terapéuticas, talleres de estimulación y apoyo emocional a familiares.