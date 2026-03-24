Incendio en un cobertizo de Almazán

Los bomberos en la extinción del incendio de Almazán.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Un incendio ha ocasionado daños materiales en un cobertizo en Almazán. La rápida intervención de los bomberos de la Diputación del parque adnamantino evitó que las llamas se propagasen a los inmuebles cercanos.

Según informaron fuentes de la Diputación se trataba de un incendio con gran carga de fuego y en su interior había un depósito de gasóleo.

Junto al cobertizo había una vivienda, en la que, al parecer no ha habido daños y se encontraba ubicado en la calle Fortaleza de la localidad soriana.

El fuego comenzó, por causas que se desconocen, a las 14.45 horas y quedó extinguido a las 16.15 horas. En su extinción participaron cuatro bomberos profesionales y una autobomba pesada.