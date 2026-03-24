Incendio en un cobertizo de Almazán
Los bomberos intervienen en el inmueble en el que había una gran carga de fuego y un depósito de gasoil
Un incendio ha ocasionado daños materiales en un cobertizo en Almazán. La rápida intervención de los bomberos de la Diputación del parque adnamantino evitó que las llamas se propagasen a los inmuebles cercanos.
Según informaron fuentes de la Diputación se trataba de un incendio con gran carga de fuego y en su interior había un depósito de gasóleo.
Junto al cobertizo había una vivienda, en la que, al parecer no ha habido daños y se encontraba ubicado en la calle Fortaleza de la localidad soriana.
El fuego comenzó, por causas que se desconocen, a las 14.45 horas y quedó extinguido a las 16.15 horas. En su extinción participaron cuatro bomberos profesionales y una autobomba pesada.