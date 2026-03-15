Los bomberos de Diputación de Soria suman 500 salidas en 2025

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los bomberos de la Diputación Provincial de Soria cerraron 2025 con 500 actuaciones en siniestros, de las cuales 310 requirieron la intervención de profesionales, en otras 178 no fue necesario y en las 12 restantes fueron atenciones de apoyo.

Según la estadística facilitada por Diputación, de las actuaciones que requirieron intervención de los bomberos de alguno de los cinco parques comarcales un total de 239 se llevaron a cabo en situaciones de emergencia, 11 en tareas preventivas y otras 68 en otros servicios. En tareas formativas no se realizó ninguna actividad.

Los datos por parques comarcales colocan al de Almazán a la cabeza, con un total de 100 intervenciones anuales, seguido muy de cerca por el de El Burgo de Osma con 95; en tercera posición estuvo el de Ólvega, con 60; en cuarto lugar San Esteban, con 46 y en quinto lugar, Ágreda con 31.

Sin embargo, el mayor número de intervenciones se realizaron desde el parque de bomberos de la capital, un total de 101, que cubre las salidas a los pueblos del entorno de la capital en virtud del convenio que firma la Diputación con el Ayuntamiento de Soria, en el que la Institución Provincial aporta medio millón de euros al año.

Además, el Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación Provincial cuenta con cuatro Puntos de Primera Intervención, con convenios económicos a los ayuntamientos donde se encuentran ubicados que son: Arcos de Jalón, San Pedro Manrique, San Leonardo de Yagüe y Vinuesa. Desde el primero de ellos, el año pasado se atendieron 17 incidencias; en San Pedro, 16; en San Leonardo fueron 24 y en Vinuesa, 10.

Por comarcas, a la cabeza está la Ribera, con 165 intervenciones de los profesionales de El Burgo, San Esteban y el personal de San Leonardo. En segunda posición, Almazán, con 117 actuaciones desde el parque de la villa y Arcos. En tercera posición se encuentra la zona centro (Soria y Vinuesa), con 111 salidas y por último los parques del Moncayo (Ágreda, Ólvega y San Pedro), con 107.

El Servicio de Extinción y Prevención de Incendios de la Diputación se encuentra en plena transformación con la construcción de nuevos parques y la ampliación de la plantilla de profesionales para garantizar y acercar el servicio a los pueblos de toda la geografía provincial.

Este año entrarán en funcionamiento el de San Leonardo, el primero de Pinares y el de San Pedro, cuyas instalaciones se encuentran ya concluidas y a lo largo del año se acabará la obra en Arcos de Jalón.

La apuesta de Diputación para el servicio se reflejó en el Presupuesto de esta año, más de 5 millones de euros para continuar con la construcción del cuarto parque y ampliar la plantilla con el fin de desplegar a 50 bomberos profesionales.